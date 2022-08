‘Student Welcome’ wordt groot feest voor studenten in Brugge

Iedereen geniet momenteel nog volop van vakantie en een goed gevulde zomer met heel wat events en festivals. Brugge Studentenraad zorgt er met Student Welcome op 29 september alvast voor dat de zomer in september blijft nazinderen.

“Elk jaar nodigen we alle studenten in Brugge uit om het academiejaar in te zetten met de nodige portie muziek en ambiance op de Balkonrotonde, die dan omgetoverd wordt tot een onvervalste festivalsite”, legt schepen van Jeugd en Brugge studentenstad Mathijs Goderis enthousiast uit op de voorstelling van het event in The Student Village. “De toegang is gratis. We zijn ervan overtuigd dat het een geweldige avond wordt voor iedereen. Plezier maken met medestudenten, nieuwe vrienden leren kennen, nog even uit de bol gaan voor het harde studiewerk weer van start gaat. Dat is het hoofddoel van Student Welcome.”

Evenementenkalender

“Op het programma staan onder andere Jebroer, De Bromeo’s, Casablanca DJ’s, DJ Pauwie en Ad Omnes”, vult Manon Billiet, coördinator van Brugge Studentenstad aan. “Maar er is meer dan Student Welcome, want ook de maanden erna is de evenementenkalender van Brugge Studentenstad goed gevuld met een heel divers cultureel en sportief aanbod. Ook onze maandelijkse Student Tuesday is terug. Studenten kunnen elke laatste dinsdag van de maand voor 4 euro in Cinema Lumière naar een nieuwe release gaan kijken. Dit jaar hebben we onder de noemer Student Concert Night een nieuwe samenwerking met Cactus Muziekcentrum, waarbij hogeschoolstudenten met 50 procent korting een aantal concerten kunnen meepikken. We willen Brugge echt op de kaart zetten als studentenstad”, besluit schepen Mathijs Goderis. (PDC)