Streetartfestival The Bridges wijkt uit naar Noord-Brugge

De Brugse kunstenaar Wietse lanceert samen met Stad Brugge een tweede editie van The Bridges, het populaire evenement waarbij Brugse gevels creatief aangepakt worden door straatkunstenaars. Het project wordt herdoopt tot The (Sea)Bridges en de kunstenaars gaan nu aan de slag in Zeebrugge en de nabije polderdorpen.

Het streetartfestival The Bridges was bij de eerste editie in 2020 best wel een succes te noemen. Heel wat Bruggelingen, bezoekers en toeristen namen de tijd om de kunst op de gevels in en rond de binnenstad te gaan bekijken. Initiatiefnemer en zelf ook straatkunstenaar Wietse gaat dan ook, ondersteund door Stad Brugge, voor een tweede editie deze zomer.

Cultuur en klimaat

“We gaan aan de slag met dezelfde thematiek als bij de eerste editie: de rijke cultuur van Brugge en klimaat. De locatie van deze editie, waarbij we dus het centrum van de stad verlaten en kiezen voor Zeebrugge en de nabije polderdorpen, laat ons ook met het element zee te spelen”, zegt Wietse. Denk maar aan de stijging van de zeespiegel, opvangen van vluchtelingen of beschermen van natuurgebieden.”

Naast Wietse zelf nemen ook de Brugse artiesten Sammy Slabbinck, Frieke Verlee en Mesca deel. Van buiten Brugge nemen Simo, uit Gent, en Tuzq Onze uit Antwerpen deel aan het project.

Jongeren kansen geven

Schepen van Jeugd Matthijs Goderis (Vooruit) liet weten bijzonder tevreden te zijn om het jonge talent uit Brugge een podium te kunnen bieden met dit project. “We willen jongeren alle kansen geven om in hun stad hun dromen te verwezenlijken en steunen het project daarom met een subsidie van 35 000 euro, waarvan 15 000 vanuit Jeugd”

“Ik vind het ontzettend belangrijk dat cultuur aanwezig is over het hele grondgebied”,vult schepen van cultuur Nico Blontrock (CD&V) aan. “Nadat bij de eerste editie gekozen werd voor de binnenstad en de dichte rand ervan, kiezen Wietse en de andere kunstenaars nu resoluut voor Zeebrugge en omgeving, dus ook Lissewege, Dudzele en Zwankendamme.”

“De zoektocht naar gevels via sociale media, toonde alvast het enthousiasme voor het project. Uit meer dan veertig gevels werden uiteindelijk zeven gevels gekozen tussen Dudzele en Zeebrugge.”

Het project zal eind juni van dit jaar klaar zijn voor bezoek.