Streekproductenfestival Da’Smakt in Damme lokt 7.000 bezoekers

De negentiende editie van het streekproductenfestival in Damme Centrum, de voorbije jaren bekend onder de titel Da’Smakt, was zondag een bijzonder groot succes.

Het evenement is intussen een vaste waarde geworden voor lekkerbekken in de brede regio. Bij deze editie mocht het evenement, dat net zoals vorig jaar plaatsvond in de stemmige Zustertuin in de Burgstraat in Damme centrum, rekenen op de deelname van bijna dertig standhouders; een tiental meer dan het voorgaande jaar.

Onder de deelnemers ook Damse restaurants, met name Lamme Goedzak en Mout, en Tête Pressée, waarvan de uitbater en chef-kok wel Damse roots heeft. “We mochten ook een resem lokale brouwerijen en gespecialiseerde verkopers van charcuterie en kazen verwelkomen. Net als wijn-, champagne- en piconverdelers”, zegt schepen van Toerisme Rik Strubbe.

“We kijken dus terug op een erg geslaagde editie. Het aangename nazomerweer speelde ook in ons voordeel en zorgde ervoor dat we wellicht een 7.000-tal bezoekers mochten verwelkomen.”

