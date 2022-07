Stralend Vlaams Muziekfeest in Pittem

De zondag voor Zotte Maandag staat in Pittem al vele jaren in het teken van de Vlaamse artiesten. Na twee jaar onderbreking zakten op zondagnamiddag 17 juli dan ook weer een waaier aan Vlaamse artiesten af naar het Vlaams Muziekfeest op de Markt.

De zondag voor Zotte Maandag is bij de liefhebbers van Vlaamse muziek al jarenlang met stip aangeduid in de agenda, want op die dag zakt steevast een schare aan Vlaamse artiesten af naar de Pittemse Markt voor een spetterend muziekfeest.

De voorbije twee jaar ging dit evenement door corona helaas niet door, maar op zondagnamiddag 17 juli tekenden weer heel wat Vlaamse artiesten present op het grote podium op de Markt. Van voor de klok van 12 uur zaten al heel wat muziekfanaten klaar in toen al een stalende zon.

In de loop van de dag steeg de temperatuur op en voor het podium gestaag. De muzikale spits werd om 14 uur afgebeten door Isaly, gevolgd door Sha-Na, Kythana Dina Rodrigues, Herbert, Mathias Lens en Lissa Lewis, die stuk voor stuk met hun liedjes de aanwezigen in de juiste stemming probeerden te brengen.

Ambiance

Tegen de klok van 16u30 was de Markt al volledig volgelopen en was het tijd om een aantal gevestigde waarden op het publiek los te laten. De eerste in dit rijtje was Lindsay, die met haar meezingers voor het eerst echt de ambiance op de markt kreeg.

Na haar was het de beurt aan Belle Perez, misschien wel de publiekstrekker van de namiddag. Zij bracht met haar zuiderse muziek een stemming op de Markt, die echt wel paste bij de warme temperaturen.

De namiddag werd traditiegetrouw afgesloten met een spetterende optreden van Swoop, die dankzij hun ‘Doe de Swoop’ en vooral ‘De Sardienendans’ er toch in slaagden de mensen van hun stoelen te doen rechtveren en aan het dansen te krijgen.

(JG)