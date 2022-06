Straffe stunt met cabrio in carwash voor Kamping Kitsch Booster XXL

Wie denkt aan Kamping Kitsch denkt in één lijn aan de meest ontspoorde feestjes mogelijk. Wie spreekt over Pat-Nutrition spreekt dan weer over 2 spierbundels die maar al te graag uitpakken met een stunt. Combineer beiden en je krijgt vuurwerk, waarmee de toon voor de ‘dulste fjieste van’t joar’ is gezet.

Een cabrio, enkele bikinibabes en een carwash. Soms is het recept voor een complete waanzin verbazingwekkend eenvoudig. Patrick Lippens (40) en Nicolas Depoorter (29), de twee bonken achter het merk Pat-Nutrition, sloegen voor editie 2022 de handen in elkaar met MC Drummer van Kamping Kitsch. In een cabrio met, hoe kan het ook anders, open dak kreeg het trio het schitterende idee om door de carwash te rijden. Kamping Kitsch zou natuurlijk Kamping Kitsch niet zijn, mochten ze niet worden vergezeld van wat vrouwelijk schoon. 3 schaars geklede dames, waaronder Soraya Vandamme van de ondertussen roemrijke swingersclub Pourquoi Pas, namen plaats in de wagen en trokken richting De Singel.

Enkele minuten later en compleet doorweekt, reed de blitse wagen uit de wasstraat met een doorweekte bonte bende als resultaat. De stunt kadert in een reeks van aankondigingen voor Kamping Kitsch Booster XXL, het grootste verkleedfeest van Europa. Niet minder dan 25.000 feestgangers worden in Kortrijk op de festivalweide verwacht voor een feest dat zijn gelijke niet kent. Dit jaar werden alle coronamaatregelen overhoop gegooid en lanceerde de organisatie een waanzinnige line-up. Voor het eerst werken Patrick en Nicolas van Pat-Nutrition samen met MC Drummer en Johnny Overdrive van Kamping KItsch. Het duo staat gekend om zijn gekke stunts waarmee ze de aandacht willen vestigen op hun proteïnewater. Zo reden ze reeds met een kerstboom op het dak van een Ferrari door Kortrijk, parkeerden ze hun knoert van een 4×4 op 2 auto’s tijdens de GR8-show en werd een poedelnaakte Nicolas gespot op de rotonde van ‘t Hoge.

Tijdens het komende festival zullen de krachtpatsers uitpakken met een eigen stand die de toepasselijke naam “Mussel Beach” kreeg. Kamping Kitsch Booster XXL wordt de grootste editie ooit van het festival en stevent af op een uitverkochte versie.