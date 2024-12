Stormweer gooit roet in het eten bij grootste ééndagskerstmarkt van West-Vlaanderen: “Verschillende standhouders belden af”

Regen, wind en werken op Lauweplaats? De Lauwenaars lieten het niet aan hun hart komen tijdens de jaarlijkse kerstmarkt. Op de parking van de sporthal, het tijdelijke hart van de markt, konden bezoekers genieten van de gekende sfeer en het traditionele aanbod. Het evenement kon rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de lokale verenigingen.

De grootste ééndagskerstmarkt van de regio? Ook dit jaar moest Lauwe het feestelijke epicentrum van West-Vlaanderen worden. De verwachtingen waren hoog en leken tijdens de voorstelling ook te kunnen worden ingelost.

Met bijna 90 standhouders moest de Kerst in Lauwe opnieuw het dynamisme van de gemeente onderstrepen. “Maar helaas gooiden de storm en de weersvoorspellingen heel wat roet in het eten”, klonk het na de aftrap bij schepen Kasper Vandecasteele (Voor 8930).

Lege plaatsen

“Verschillende handelaars en standhouders belden af, uit vrees voor storm en eventuele schade. Het zorgde ervoor dat er verschillende lege plaatsen te zien waren langs het parcours, een unicum voor de kerstmarkt. Jammer, maar natuurlijk wel te begrijpen. Het weer hebben we helaas niet in de hand.”

Hoewel de markt zich trager dan normaal op gang trok, met heel wat bezoeker die tussen de regenbuien naar buiten trokken, was het alsnog op verschillende momenten gezellig druk. Vooral in het kerstdorp, dat vanwege de werken op Lauweplaats op de parking van de sporthal stond, zat de sfeer er goed in. Een absolute trekpleister was ook dit jaar de stand van de brandweer. Met hun ‘jeneverbrigade’, zorgden ze ervoor dat de innerlijke mens opgewarmd bleef en hun huis-DJ liet iedereen meer dan voldoende bewegen.

Hoewel de kerstmarkt een officieel einde kende om 23:00 uur, kozen heel wat standhouders al rond 22:00 uur eieren voor hun geld. De regen bleef maar komen en werd ondertussen ook vergezeld van rukwinden. De bezoekers kozen systematisch voor overdekte plekjes, waardoor de straten al snel verlaten werden.