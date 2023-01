Stormloop op tickets voor Goldband en Goose: website Cactusfestival ligt plat

Goed nieuws voor wie houdt van een stevig feestje: met Goldband en Goose heeft Cactusfestival in Brugge stevige kleppers aan de affiche toegevoegd. Ook Merol, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, The Haunted Youth en Kurt Vile & The Violators komen naar het Minnewaterpark. Wie tickets wil, moet wel wat geduld hebben: de website ligt momenteel plat door de grote toeloop.

Het Cactusfestival is dit jaar aan zijn veertigste editie toe en wil er duidelijk een knaleditie van maken. Vorige maand pakte het festival al uit met The Libertines, Tamino en Madrugada, nu komen er vijf acts bij.

Opvallendste naam is Goldband, de immens populaire Rotterdamse band van gewezen stukadoors. De Nederlanders staan bekend voor een combinatie van pompende beats en catchy songs. Ze komen op vrijdag 7 juli het Minnewaterpark onveilig maken. Dezelfde dag komen ook de Kortrijkzanen van Goose langs in Brugge. Van een stevige opener voor het festivalweekend gesproken!

Charlotte Adigéry & Boris Pupul (Boris Zeebroek, de zoon van Kamagurka) komen ook langs op vrijdag 7 juli. Op zaterdag 8 juli komen de Nederlandse Merol en onze landgenoten van The Haunted Youth langs. Op de slotdag, zondag 9 juli, staat Kurt Vile op het programma met zijn Violators.

Website ligt plat

Tickets voor het festival zijn te koop op www.cactusfestival.be. De website ligt momenteel wel plat door de grote interesse in tickets. “Er worden momenteel heel veel tickets verkocht”, klinkt het bij de organisatie. “Sinds de aankondiging van de nieuwe namen, surfen heel veel mensen naar onze website.”

Wie toch graag tickets wil bestellen, wacht het best eventjes. Dan ververst de pagina vanzelf en kan je wél op de website.