Stoomtreinfestival trekt evenementenzomer in Maldegem op gang

Op zaterdag 30 en zondag 1 mei, telkens van 10 tot 18 uur, is het museumstation van Maldegem het decor voor het Stoomtreinfestival. “Deze keer ontvangen we maar liefst zes werkende stoomtreinen”, klinkt het enthousiast.

Koen Goossens, de voorzitter van het Stoomcentrum, is in zijn nopjes. Na twee geannuleerde edities wegens de coronapandemie vindt komend weekend eindelijk weer het Stoomtreinfestival plaats. Een superleuk evenement dat op topedities, verspreid over twee dagen, maar liefst 3.000 bezoekers lokt.

“Op 1 mei 1990 reed de eerste museumtrein tussen Maldegem en Eeklo. Zondag aanstaande bestaat onze vereniging dus exact 32 jaar”, vertelt Koen Goossens, die doorheen de jaren samen met tal van trein- en locomotiefliefhebbers het Stoomcentrum uitbouwde tot een gevestigde waarde.

Retrowagons en expo

“Jaarlijks geven we met het Stoomtreinfestival het startschot voor ons rijseizoen. Ook deze keer valt er weer heel wat te beleven voor jong en oud. Zo kunnen de mensen meerijden in retrowagons en een bezoekje brengen aan een spoorwegbeurs met miniaturen, boeken, dvd’s en treinspeelgoed.”

“Kinderen kunnen op ons smalspoor ook een ritje maken met open rijtuigjes. Dit jaar ontvangen we maar liefst zes werkende stoomtreinen. Bezoekers kunnen zich onder meer verwonderen over een locomotief van de Trans Europe Express, een restaurantrijtuig van de Oriënt-Express, een inox rijtuig van de lijn Amsterdam-Brussel-Parijs en een stoomautobus.”

“Achteraf kan er nog even gezellig nagepraat worden op ons terras. We voorzien diverse drank- en eetstandjes”, besluit voorzitter Koen Goossens.

Praktisch

Bezoekers die via het station van Eeklo komen, kunnen daar overstappen en met de stoomtrein richting Stoomtreinfestival rijden. De Maldegemse stoomtrein rijdt nog het hele zomerseizoen, dit elke zondag en feestdag van begin mei tot eind september en ook op woensdagen in juli en augustus.

(MW)