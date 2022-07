Stomende Zotte Maandag in Pittem

Na twee jaar ongeduldig wachten kon in Pittem op maandag 18 juli eindelijk weer de hoogdag van het jaar doorgaan: Zotte Maandag. Het werd, mede door het zeer warme weer, zowel letterlijk als figuurlijk een stomende editie.

Om 9.00 uur was er de officiële opening van de jaarmarkt en om 11 uur de traditionele zottekesworp. Toen rond 15u30 de reclamestoet door de straten reed kwam, was er een matige opkomst. De hitte hield veel volk binnen.

De vele deelnemers lieten het echter niet aan hun hart komen en vierden duchtig feest op en rond de praalwagens. Ook deken Koen, zijn vrouw Heidi en gastvedette Herman Verbruggen genoten uitgebreid van de mooie stoet en lieten zich verleiden om een dansje te doen.

Qua onderwerpen ontbraken uiteraard de varkentjes en de verwijzingen naar De Kampioenen niet, maar de zaad donerende dokter, de hoge olieprijzen, de windmolens en de Flintstones inspireerden ook enkele groepen bij het bouwen van een wagen.

Wachten waard

De gemeente had tijdens de stoet voldoende flesjes water voorzien voor de genodigden op de tribunes, zodat ook hier geen problemen opdoken. Na de stoet was deken Koen meer dan tevreden : “Ik heb enkel maar positieve woorden over de stoet en inzet van de mensen om na twee jaar de draad weer op te pakken. Ik was ook zeer blij met Herman als eregast. Het is iemand die zeer aangenaam in de omgang is en voor iedereen tijd maakt. Het was het twee jaar wachten alleszins meer dan waard.”

Ook Herman Verbruggen was zeer positief : “Doordat enkele collega’s uit de serie al eerder hier waren, wist ik dat het wel leuk moest zijn, maar toch werden mijn verwachtingen overtroffen. Ik vind hier een warme gemeente (en dan heb ik het niet over het weer), waar de mensen voor mekaar open staan. Het is belangrijk dat we als gemeenschap samen blijven vieren en feesten, want anders gaat het zeker de verkeerde kant op.”

Triest kantje

Voor burgemeester Ivan Delaere zat er een ook een triest kantje aan deze editie: “Ik geef mijn ambt op 1 september door en dus heb ik mij echt wel de hele dag gerealiseerd dat dit mijn laatste Zotte Maandag als burgemeester was. Dat doet wel iets met een mens. Desondanks kijk ik terug op een zeer mooie editie, waarin de Pittemnaren laten zien hebben dat er na corona zeker weer plaats is voor feesten.”

Een spetterend vuurwerk sloot de festiviteiten af, waarna op en rond de Markt nog lang werd verder gevierd.

(JG)