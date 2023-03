Stoffen Spektakel lokt 1.500 bezoekers naar Kortrijk

Het Nederlandse Stoffen Spektakel, de grootste stoffenbeurs van België volgens de organisatie, kwam zondag naar Kortrijk Xpo met 55 stands op ruim 5.500m². Er kwamen ruim 1.500 bezoekers opdagen. “Het is een succes geworden”, luidt het. Leuk detail: de toegang was gratis.

Het Nederlandse Stoffen Spektakel heeft in België enkele keren per jaar plaats, onder meer van Antwerpen en Brussel tot Gent, Namen en Kortrijk. Het is een grote beurs rond materiaal en stoffen voor dames, kinderen, bruidsjurken, voering- en gordijnen, meubels, decoraties en tafelzeil.

Ook alle benodigdheden en fournituren om het materiaal te verwerken zoals de nieuwste naaimachines en patronen, zijn te vinden op dit evenement. Er waren stoffendealers uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Ruim 1.500 bezoekers kwamen opdagen.

Kleindochters Katlijn en Hera en oma Linda

Oma Linda Amerlinck en kleindochters Hera (15) en Katlijn (14) uit Menen bezochten de beurs op zoek naar stoffen bij de stand van De Stoffenkoning. “Ik hou van naaien en breien en ik kook ook graag (lacht) en maak kledij voor mezelf en voor mijn vier kleindochters en twee kleinzoons”, glundert Linda, die een gepensioneerde leerkracht is.

“De beurs heeft ook een groot assortiment van sjaals tot riemen en naaigaren, knopen en ritsen in assorti kleuren.” Hera is op zoek naar stof voor een bloesje. “Het mag groen zijn, ik vind dit een passende kleur. Oma naait dit. De groene jas die ik draag maakte ze ook en als ik de jas bekijk in mijn kast zeg ik ‘dat is echt uniek, oma heeft die gemaakt’”, glimlacht Hera. Haar zus Katlijn houdt het bij een bloesje en kleedje dat gerust in donkerblauw mag zijn”, vertelt Katlijn die meegeeft dat ze niet kan naaien maar wel haken en breien.

Stofjes kopen voor goede doel

Dennis Boone is vrijwilliger bij Hartedeken van DVC Heilig Hart Deinze, een dienstverleningscentrum voor personen met verstandelijke beperking. “Bij Hartedeken maken we met x-aantal leden van de zorginstelling en vrijwilligers, dekentjes voor kinderen en volwassenen met een beperking. We haken, breien of naaien die dekentjes en hopen hen daarmee een warm gevoel te bezorgen. Ik ga op zoek naar stofjes om die aan elkaar te naaien. We doen dat maandelijks tijdens onze naaisessies”, vertelt Dennis.

“We bestaan reeds enkele jaren en verdeelden al vele Hartedekens waar we trots op zijn. Hartedekens zijn er om dat beetje extra warmte en knus gevoel te geven. Op goede dagen, maar ook als het wat minder gaat. Met dit gebaar steken we ouders, broers en zussen een hart onder de riem en tonen we dat ze er niet alleen voor staan. We hopen vanuit Hartedeken vooral dat er veel plezier en leuke knuffelmomentjes beleefd worden met onze dekentjes. Een steun voor tijdens een ziekenhuisopname bijvoorbeeld, maar veel meer nog om nadien op de rolstoel mee te gaan wandelen of te genieten van de zonnestralen.”