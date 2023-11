Sting zakt deze zomer af naar Beach Festival in Nieuwpoort

Sting komt naar Nieuwpoort. Beach Festival pakt op die manier uit met een eerste iconische headliner voor vrijdag 19 juli 2024. De organisatie maakte in één adem ook bekend dat het festival uitbreidt naar een driedaagse.

Sting, dé iconische artiest met zeventien Grammy Awards op zijn naam, komt op vrijdag 19 juli 2024 opnieuw naar België voor een uitzonderlijk concert op het Beach Festival in Nieuwpoort. Tickets zijn te koop vanaf 1 december om 11 uur via www.beachfestival.be.

Driedaags festival

Naast de bekendmaking van Sting als headliner is de organisatie ook zeer verheugd om aan te kondigen dat het festival in 2024 uitbreidt van een tweedaags naar een driedaags festival. “Dit jaar sluiten we het festival dus af op zondag 21 juli, onze Nationale Feestdag. Met deze uitbreiding wordt het aanbod op het festival verrijkt en kan er nog beter ingespeeld worden op alle mogelijke wensen van het publiek”, klinkt het.