Stilstaande stoet in Madonna

Het Kermisstoetcomité van de Madonna treft het niet met de omstandigheden. Na twee jaar corona zijn het nu de rioleringswerken in het dorp die de Dolle Dinsdagstoet belemmeren. Een creatieve oplossing vonden ze met ‘De stoet die bleef stille staan’, een circus- en theaterwandeling met alle ingrediënten van de stoet op dinsdag 23 augustus.

De kermis in de Madonna begint al op vrijdag 19 augustus. Voor de kerk komt er een grote feesttent ‘Bar Trimard’ waar het Kermisstoetcomité een buurtfeest organiseert waarop alle inwoners van Madonna uitgenodigd zijn, met een optreden van covergroep The Black Starlings met Johnny Clarysse. “Heel het weekend zal er in de tent trouwens een groot scherm hangen waar we de belangrijke sportevenementen van dat weekend zullen tonen”, zegt voorzitter Deborah De Smaels van het Kermisstoetcomité. “Na het optreden is er nog een feestje met dj Robin Rossel.”

Op zaterdag 20 augustus is er vanaf 5 uur een rommelmarkt in de Klerkenstraat, Kerkstraat en Gistelhofstraat. “Het parcours is groter geworden in vergelijking met vorig jaar. ’s Avonds is er dan de fuif Trimardritis met talentvolle lokale dj’s. Het weekend is zo ingedeeld dat de vrijdag voor de oudere generatie is, de zaterdag voor de jongere generatie en de zondag voor de kinderen.”

Prachternoene

Met Prachternoene, een initiatief van de ouderraad van de school in samenwerking met het Kermisstoetcomité, komt de jeugd inderdaad volop aan haar trekken op zondag 21 augustus. “Vanaf 13.30 uur zijn er allerlei spelletjes voor de kleintjes. In de tuin van de pastorie wordt een tienerlounge ingericht. Om 18 uur vindt de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd plaats, gevolgd door de kinderfuif.”

Hopelijk vinden de mensen na twee jaar de weg naar ons terug

Op zondag en dinsdag zijn er wielerwedstrijden voor respectievelijk eliterenners zonder contract en juniores. “Op maandag nemen wij de eiersmijting over die vroeger in café De Zon plaatsvond. Vorig jaar hebben we al meegeholpen met de eiersmijting. Ze zal ook niet meer plaatsvinden in de tuin van café De Zon, maar wel in de weide van ’t Buskantje, om 18 uur. Inschrijven kan ter plaatse of via dolledinsdagstoet@telenet.be.”

Op laatste dag van de kermis is traditiegetrouw de apotheose. “Na de koers vindt dan de stoet plaats, maar nu zitten we al een paar jaar met beperkingen. Eerst was het corona, nu zijn het rioleringswerken. De stoet wordt normaal opgesteld vanaf de Galgestraat, maar nu is het probleem dat die grote praalwagens niet weg kunnen via Langemark. Ze kunnen ook niet terugkeren, want de doortocht van Madonna is verkeersvrij. De Koekuitstraat kon een oplossing bieden, maar die mogen we niet gebruiken.”

Creatieve oplossing

Daarom zocht en vond het comité een creatieve oplossing. “We organiseren ‘de stoet die bleef stille staan’”, vervolgt Deborah De Smaels. “Van café De Zon tot café Transvaal zullen de groepjes opgesteld staan. Van bellenblazers tot vuurspuwers, van percussiegroepen tot paardenritjes. Eigenlijk is het dus meer een circus- en theaterwandeling doorheen het dorp. We starten om 19 uur en het duurt tot 21.30 uur. Dan begint het optreden van covergroep The Mini Maxi Band. Om 22.30 uur wordt het optreden even gepauzeerd voor het vuurwerk. De tent is er een met doorzichtige zeilen, dus je zal er het vuurwerk kunnen zien.”

Na twee jaar kermis met coronabeperkingen hopen Deborah en co opnieuw veel volk naar Madonna te lokken. “In 2019 hadden we ongeveer 5.000 bezoekers voor de Dolle Dinsdagstoet. Hopelijk vinden die mensen na twee jaar de weg terug naar ons evenement”, besluit Deborah.