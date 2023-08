Stijn Dujardin uit Ieper staat met Salon Picon op Festival Dranouter: “Picon zat wellicht al in mijn papfles”

Er is weer een uitgebreide waaier aan eet -en drankstanden op Festival Dranouter. Er zijn gevestigde waarden, maar ook enkele nieuwkomers. Een van die nieuwkomers is Salon Picon, waarbij je – zoals de naam doet vermoeden – verschillende soorten picon kan verkrijgen.

Het idee van Salon Picon ontstond vorig jaar tijdens de herfstvakantie. “Op een familieweekend waren we picon aan het drinken en zagen we een oproep voor kerstchalets in Diksmuide”, vertelt Stijn Dujardin (43). “Uiteindelijk hebben we een berichtje gestuurd om ons aan te melden uiteindelijk daags nadien werd onze oproep positief beantwoord. We moesten toen wel nadenken hoe we het praktisch konden aanpakken om verschillende soorten aan te bieden. Via een doe-het-zelfzaak maakte ik in eerste instantie zelf proefplanken.”

Verwijzingen naar belangrijke personen

Na de zelfgemaakte proefplankjes kwam Stijn in contact met de firma DCase. “Uit restjes hout van flightcases lieten we nieuwe proefplankjes maken. Op een proefplankje kan je vier verschillende soorten proeven. De Picon Sans Picon is de non-alcoholische variant. De drie alcoholische picons verwijzen naar drie belangrijke personen uit mijn leven. Er is de Picon Copain, verwijzend naar mijn beste vriend en deze picon is wat zuurder dankzij de accenten van citroen. De Picon Grootmoeder is een eerbetoon aan mijn grootmoeder zaliger en bevat een bittere smaak via toevoeging van tonic. Er is uiteraard nog een zoete picon en die is omgedoopt tot Picon Dujardin, een ode aan mijn vader Luc. Hij gaf me de liefde voor picon mee. Vermoedelijk deed hij picon in mijn papfles”, lacht Stijn.

Paardentrailer

Intussen bestaat Salon Picon uit een omgebouwde paardentrailer. “We dienden een aanvraag in bij de organisatie van Festival Dranouter en uiteindelijk kregen we groen licht. Het is een streekproduct en dat past hier wel in het kader. Had je me een jaar geleden gezegd dat ik hier zou staan met een drankstand, ik zou het niet geloofd hebben. Het festival zorgde voor een overweldigend succes, het was een zotte boel. Het feit dat ik op zaterdag al naar de winkel moest voor extra voorraad, zegt genoeg. We zijn hier met vier medewerkers, onder wie ook mijn vrouw Lieve Deraedt. De bedoeling was om in shiften te werken, maar ik blijf steeds in de buurt. Ik probeer zondag wat te kunnen ontspannen en het optreden van Johannes Is Zijn Naam mee te pikken.”

Jaarlijkse traditie

Ook voor Salon Picon was Festival Dranouter al een jaarlijkse traditie voor Stijn Dujardin. “Ik denk dat we de voorbije 25 jaar een corona-editie misten en verder altijd aanwezig waren. Vroeger was dat alles erop en eraan met camping en onze tenten al op dinsdag installeren, nu pendelen we van en naar Ieper. Ik ben afkomstig uit Menen, maar we wonen bijna 20 jaar in de Kattenstad.”

Piconsalon

Salon Picon lijkt dus vertrokken voor een mooi avontuur. “In het najaar willen we de paardentrailer volledig op punt zetten. Dit festival smaakt naar meer en we willen volgend jaar nog meer toespitsen op deze evenementen. De ultieme droom is om ooit een echt piconsalon te openen, maar dat zien we later wel. En wie weet kunnen we binnen een aantal jaar de biertent in Dranouter omdopen tot de picontent?”, besluit Stijn, die in het dagelijks leven bij de gemeente Heuvelland werkt.