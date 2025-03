Stickeractie Spar Lichtervelde is schot in de roos: “Nooit gedacht dat het zo populair zou worden”

Nog een kleine twee weken en de stickeractie bij de Spar sluit af. De oplage van 2.000 albums waren in een mum van tijd verdeeld, en de ruilactie gaat zijn volle gang.

“Het team van de heemkundige kring die hieraan meewerkt is van dezelfde mening”, vertelt Dries Dekeersgieter. “De actie is een groot succes. We dachten wel dat het zou aanslaan, maar niet dat het zo’n grote hype zou worden. Heel wat Lichterveldenaren lijken ermee bezig te zijn en zijn druk met ruilen. Een bijkomend tof aspect van deze actie is dat het de mensen weer bij elkaar brengt. Ze spreken bij elkaar af om te ruilen, op de Facebook ge zie van Lichtervelde oje, worden dagelijks nummer van dubbele stickers geplaatst. Mensen leren hierdoor nieuwe mensen kennen. Er zijn er nog die een stickerboek willen, maar er worden geen boeken bijgedrukt. De oplage is berekend naar het aantal inwoners in Lichtervelde. Misschien was het iets te weinig, 2.000 exemplaren, maar het is moeilijk vooraf in te schatten.”

Ruilbeurs

Wie de 175 stickers nog niet verzameld heeft, kan zijn dubbele inruilen op zondag 9 maart in het Heemkundig café (Statiestraat 177), doorlopend van 10 tot 16 uur. “De laatste weken ben ik druk bezig met de organisatie van dit ruilmoment”, vertelt Dries. “Aan de ene kant verwachten we veel volk, aan de andere kant worden er nog twee weken stickers in de Spar meegegeven. Velen hebben nu al hun boek vol. Ik hou me aan een scenario waarin veel mensen langskomen. Intussen wordt de efficiëntste organisatie uitgedacht.”

Enerzijds kan er in het café gewisseld worden met de voorraad van de heemkundige kring, anderzijds kan er onderling gewisseld worden. “Er zal een verzameldoos staan waar iedereen zijn dubbele, die niet meer nodig zijn, kan deponeren. Eens de actie afgelopen is, wordt het gebruikt voor een educatief doel. Zo is er een Lichterveldse school die stickers gevraagd heeft om te gebruiken in hun lessen geschiedenis.” (JW)