Steun lokale muzikanten met actie ‘Lokale Helden’ in Avelgem

Op 30 april zet Avelgem lokale muzikanten in de spotlights met de actie ‘Lokale Helden’. Dat initiatief moedigt steden en gemeentes aan om de handen in elkaar te slaan met muzikaal talent om buurtbewoners een onvergetelijke namiddag te geven.

“We doen al enkele jaren mee, ik ben zelfs al de tel kwijt geraakt (lacht).” Dit vertelde Jules Lampole (79), schepen van Cultuur. “We vinden het een goed initiatief om zo lokale handelaars én lokale muzikanten in de spotlights te zetten. Dit jaar hebben we 13 optredens, verspreid over het centrum van Avelgem.”

“Er gaan er vrij veel door in het stationsgebouw, want daar heeft het jeugdhuis Krak een nieuw atelier voor jong talent. Ook gaan er enkele optredens door bij lokale handelaars.”

Eén van die handelaars is Optiek Christiaens. Griet Meersschaert (38) vertelde dat ze ieder jaar met veel plezier hun handelszaak openstellen voor Avelgems talent. “Het is super leuk om lokale initiatieven te steunen. Zo deden we ook twee jaar geleden mee aan ‘Ik Koop Lokaal’ of laten we onze etalage inkleden door beginnende kunstenaars.”

“We houden van onze brillen maar het is ook leuk om eens iets anders te doen. Het is nu al het vierde jaar dat we hieraan meedoen en ook onze klanten zijn enthousiast. We bieden ze dan een drankje aan en zo is er ambiance in onze zaak.” Grandview zal zorgen voor een leuke sfeer in de winkel.

“We kennen de band Grandview zelf ook, want de frontzanger, Dries Dewaele, is vanuit de streek.”

Route door de stad

Lucas Lambrecht (32), deskundige Vrije Tijd bij Spikkerelle, vertelde wat meer over de samenwerking met jeugdhuis Krak. “Net dat is onze sterkte, want door die samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe bands een podium krijgen waar ze het beste van zichzelf kunnen geven.”

“Vroeger deden we een ruime oproep naar handelaars om hun zaak ‘ter beschikking’ te stellen, maar nu werken we met dezelfde formule van de vorige jaren en creëren we een route door Avelgem. Die route begint bij het atelier van het jeugdhuis, en eindigt in het jeugdhuis zelf. Het is een echte traditie geworden om mee te doen.”

