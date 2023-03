Sterrenouders Jens en Sofie brengen na vijf jaar benefietfestival ‘Aarsele In De Wolken’ terug naar het dorpsplein: “Heel regelmatig kregen we de vraag of er een vervolg zou komen”

Bijna vijf jaar na het enorme succes van ‘Aarsele in De Wolken’ – het evenement bracht toen ruim 20.000 euro op voor vzw Boven De Wolken – komt het gratis muziekfestival op 20 mei terug naar Aarsele. Initiatiefnemers zijn nog steeds Jens De Meyer (32) en Sofie Verhelst (31), wiens eerste kindje Tibo in 2018 stil geboren werd. Het koppel heeft er ondertussen twee kindjes bij, al zal Tibo ook altijd een deel blijven van het gezin. “Op familiefoto’s gaat de knuffel van Tibo altijd mee”

Liefst 1.700 man brachten Jens en Sofie in november 2018 op de been voor hun benefietfestival ‘Aarsele In de Wolken’, met onder meer Sergio en Yves Deruyter op het podium. Een enorm succes en een maand later konden Jens en Sofie tijdens de Warmste Week een cheque van 20.537,31 euro overhandigen voor vzw Boven de Wolken. Het was hun manier om iets terug te doen voor de vzw Boven De Wolken, een vzw die sinds 2016 sterrenkindjes in beeld brengt. Nog steeds worden de foto’s van Tibo gekoesterd, terwijl Jens en Sofie ook veel steun hebben geput uit het festival zelf. “Zowel voor ons, voor de vzw als voor het publiek was het een fantastische ervaring”, zegt het koppel. “Omdat het gemeend was. Elke cent was voor het goede doel en de warmte en de solidariteit was haast tastbaar”, zegt Jens.

“Af en toe kregen Sofie en ik de vraag of er een vervolg zou komen, al hielden we in het begin de boot wat af”, gaat Sofie verder. “Want er komt uiteraard wel wat bij kijken. Maar uiteindelijk begon het ook bij ons terug wat te kriebelen. We waren twee jaar geleden eigenlijk al een nieuwe editie aan het plannen, maar toen kwam corona en gingen de plannen de koelkast in. Maar dit jaar gaan we er wel resoluut voor. Zeker ook omdat het in 2023 vijf jaar geleden is dat we Tibo verloren. Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.”

Gezin

Al is hun gezinssituatie vijf jaar later wel wat veranderd. Zo zijn Sofie en Jens ondertussen de ouders van Emiel (1,5) en Iben (4). Maar Tibo blijft ook een deel van de familie. “Hij zal altijd onze eerste zijn”, zegt Jens. “Op gezinsfoto’s gaat de knuffel van Tibo altijd mee. Ook op kerstkaartjes en dergelijke zal je altijd de naam van Tibo zien staan. Zijn naam mag en moet uitgesproken worden. Dat was ook één van de redenen waarom we het benefiet organiseerden. Om stil geboren kinderen bespreekbaar te maken in onze maatschappij. Hij is ons kind en zal dat ook voor altijd zijn. Voor Iben en Emiel is Tibo hun ‘sterretjesbroer’. Iben rijdt thuis trouwens al duchtig rond met het racewagentje dat we voor Tibo in huis hadden en dat hier al die tijd op de kast heeft gestaan.”

En dus gaan Jens en Sofie, die samen met Niels De Meyer, Sven Bethuyne, Hanne Van Zele en Jasmien Verhelst alles in goede banen leiden, op 20 mei Aarsele Dorp nog eens doen daveren. Het concept blijft een gezellig openluchtfestival op het Dorpsplein. Voor liefhebbers van de betere dansplaten staan Michiel Cnudde en DJ Onix op de affiche, Yves Segers zorgt voor de Nederlandstalige meezingers, de Broken Bottle Big Band zorgt voor de betere pop en voor de jeugd is er kinderpopduo BlitZ. Het festival start vanaf 17 uur en kan rekenen op medewerking van KLJ Aarsele en Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele.