Steekspelen, oude ambachten en vuurshow brengen Snellegem in middeleeuwse sfeer

Met een spektakelrijk middeleeuws festival grijpt Snellegem terug naar het eigen verleden. Op 9 en 10 juli wordt het domein van het Oosthof in Snellegem helemaal ondergedompeld in een middeleeuwse sfeer, met als blikvanger steekspelen.

Burgemeester Frank Casteleyn en heemkundige Johan Ryheul zijn de stuwende krachten achter dit massa-evenement. “Niet minder dan 450 figuranten laten ons terugkeren in de tijd van de Merovingers. Het Oosthof was ooit de centrale zetel van een Merovingisch Kroondomein waar Brugge uit ontstond, tot het einde van de 15de eeuw”, legt burgemeester Frank Casteleyn het opzet uit.

Internationale groepen

De organisatie is in handen van de Gemeente Jabbeke in samenwerking met de Valkerij Ardanwen uit Meerbeke. Deze laatste verzorgt onder andere de spectaculaire doorlopende show ‘In de schaduw van de roofvogel’. Niet minder dan 15 ruiters verzorgen ook de behendigheidsproeven en internationale steekspelen ‘Brugge 1393’.

“Dat wordt een spektakel dat velen zal terugvoeren naar de steekspelen uit 1974 op de Markt in Brugge! Twee internationale groepen werken hiervoor samen, Griffon Rouge en Gulden Sporen”, duidt Johan.

Spectaculaire veldslag

“Er is op beide dagen ook een spectaculaire veldslag met meer dan 100 deelnemers en kanonnen van toen, onder de noemer ‘De Slag om het Oosthof 1488’. Daarna volgt er een kiddie battle waarbij de kids de ridders mogen afrossen! En er is ook een kleine arena voor man-tegen-mangevechten.”

“Op zaterdagavond is er ook de wervelende vuurshow ‘Het vuur van de draak’. Ontdek hoe Gerard van Rode van het Oosthof de confrontatie aangaat met een draak bij zijn terugkeer uit het Heilige Land.”

Tientallen ambachten

Daarnaast zijn er tientallen activiteiten voor groot en klein die allemaal gratis zijn, optredens van Sassenachs en Trio Lucas Florent in echte troubadourstijl. Je kan ook kennismaken met tientallen ambachten: boogmakers, smeden, steenkappers, hout- en lederbewerkers … En met middeleeuwse figuranten zoals narren, vuurspuwers, steltloper, jongleurs …

Er is een internationale middeleeuwse markt met deelnemers uit Duitsland, Polen, Tsjechië, Hongarije … Ook diverse erfgoedorganisaties hebben een standje. Op zondag is er een aperitiefconcert van de Jabbeekse St Cecilia harmonie.

Drie herbergen

Om de innerlijke mens te versterken zijn er drie herbergen op het terrein en diverse mogelijkheden om middeleeuws te eten. Het middeleeuws festival bijwonen, kost 7 euro, kinderen tot 12 jaar kunnen gratis genieten.

Op zaterdagavond is er een middeleeuws buffet in het Oosthof, voorinschrijven is noodzakelijk via www.oosthof.be. (PA)