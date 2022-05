Stedelijk Feestcomité Harelbeke organiseert eerste Bierfeest

Het Stedelijk Feestcomité Harelbeke organiseert op 28 mei voor de allereerste keer een Bierfeest. Voor de goede gang van zaken ging voorzitter Cleve Mahieu te rade bij twee gerenommeerde bierkenners: Jeroen Depuydt en Hans Claus.

Genieten met een glaasje in de hand en proeven van een lekker ambachtelijk biertje? Dat kan op het Marktplein van Harelbeke tijdens het hemelvaartsweekend.

“Voor de coronajaren organiseerden we tijdens de hemelvaartkermis jaarlijks een foodtruckfestival in de Stationsstraat. Oorspronkelijk was het een ‘food & art’ festival, maar meer en meer evolueerde dat naar ‘food & beer’ omdat de bierkramen het populairst waren”, vertelt voorzitter van het Feestcomité Cleve Mahieu.

“Van daaruit ontstond een paar jaar geleden het idee om helemaal in te zetten op die bierbeleving. We zouden dat doen in 2020 maar corona kwam in de weg. Nu kan het in normale omstandigheden. Bier proeven, ondertussen een hapje eten en samen zijn met vrienden zijn de belangrijkste elementen van het bierfestival.”

“Binnen het comité zelf had niemand echt de juiste expertise, en zo zijn Hans Claus en Jeroen Depuydt al snel in beeld gekomen. We zijn blij dat we kunnen samenwerken met mensen die zoveel kennis van zaken hebben.”

Blaaskapel Alpenroos

Hans Claus kreeg de liefde voor het bier door van zijn oom Etienne. “Hij was vroeger brouwer en van hem kreeg ik mijn eerste recept. Jeroen en ik zijn buren en biervrienden. Naast het bezoeken van bierfestivals volgen we opleidingen, bestuderen we recepten en brouwen we zelf bier. Maar zonder de ambitie om te verkopen. We willen vooral proberen en experimenteren om nog meer bij te leren”, aldus Hans.

“We waren het erg snel eens over het soort brouwerijen dat we op het festival wilden uitnodigen. We kozen voor elf Zuid-West-Vlaamse topbrouwerijen. Veel van die brouwerijen of hun brouwers hebben een link met Harelbeke, dat maakt het extra leuk”, zegt Jeroen Depuydt.

“Die brouwers staan er trouwens op om allemaal zelf aanwezig te zijn op het bierfestival in hun stand. Op die manier kunnen de echte bierliefhebbers vragen stellen aan de brouwers en leren zij op hun beurt hun publiek kennen.”

Het Bierfeest heeft plaats van 17 tot 23 uur. Bezoekers betalen 5 euro voor een proefglaasje (15 cl), twee proefbiertjes en een flyer met alle informatie over de brouwerijen en de aangeboden bieren. Blaaskapel Alpenroos zorgt voor de typische sfeermuziek.

(PVH)