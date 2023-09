Statie Kermis keert na vijftien jaar terug naar Statieplein

Na tien jaar in de Balluchon keert Statie Kermis terug naar het plein voor het vroegere stationsgebouw. Onder het waakzame oog van reuzen Tisten en Triene kun je er vrijdag 15 september naar het afterwork-café, op zaterdag 16 september spelletjes spelen en op zondag 17 september pijproken.

Een week na de kermis in Poelkapelle is het de beurt aan de Statiehoek om in het weekend van 15, 16 en 17 september de feestvlaggen uit te hangen. Het kermiscomité keert daarvoor na vijftien jaar terug naar het plein voor het vroegere station. “Het is negen jaar in de Balluchon geweest en een zestal jaar op de parking van Noel Decock”, zegt Peter Vantomme van het kermiscomité van de Statiehoek. “Na ongeveer vijftien jaar keren we dus terug naar de oorspronkelijke locatie. Op vrijdagavond starten we met een afterwork-café. Op zaterdag kan je van 14 tot 17 uur deelnemen aan de wandeltochten. De wandeltocht van 4 kilometer is een fotozoektocht op bijna alleen maar verharde wegen, dus ideaal om samen met de kinderen te doen. Daarnaast is er ook nog een interactieve wandeling van 9 kilometer. Daar zijn er ook grote stukken langs onverharde wegen. Op zaterdagavond staat plaatselijke dj Boerie, bij de burgerlijke stand bekend als Christophe Deraeve, achter de draaitafels voor de ‘80s-‘90s party.”

Statiegames

“Op zondag starten we weer met de wandeltochten en kun je komen aperitieven vanaf 10 uur. Om 12 uur opent pastabar Het Station”, pikt Maarten Depouvre in. “Het kubbtornooi wordt vervangen door de Statiegames, kleine spelletjes en volksspelen. Van 17 tot 18 uur staat het traditionele kampioenschap pijproken op het programma.”

Statie Kermis heeft ondertussen een lange traditie. “Nog vier jaar en het is hier honderd jaar kermis”, zegt Peter Vantomme. “We hebben nog de eerste kermisaffiche uit 1929. Ook toen was het met volksspelen. Een van de opdrachten was van café naar café rennen met een kruiwagen met je vrouw erin. Die folklore proberen we in stand te houden onder meer met reuzen Tisten en Triene.” (TOGH)

Meer info op de Facebookpagina van Statie Kermis Poelkapelle.