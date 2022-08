Stasegem LOOPT! staat vandaag in teken van overleden Geert Vroman

Vandaag is Stasegem LOOPT! opgedragen aan Geert Vroman die 21 jaar geleden overleed tijdens een training in de Gavers. “We willen hem blijven herdenken”, zegt boegbeeld Frank Vervaeke.

Het weekend van Stasegem Kermis wordt op vrijdag traditioneel geopend met de joggingwedstrijd Stasegem LOOPT! die dit jaar al voor de twaalfde keer wordt gelopen. Dit jaar wordt de jogging opgedragen aan Geert Vroman, die op 20 augustus 2001 plots op 42-jarige leeftijd overleed tijdens een training. Geert werd de voorbije jaren herdacht tijdens de Wembley Run Heule.

“Hij zat er ook in de organisatie. De Memorial stopte toen de Wembley Run opging in een andere loopwedstrijd”, zegt schoonzoon Pim Roose. Mede op vraag van de familie wordt Geert nu herdacht tijdens Stasegem LOOPT! “De memorial mocht niet stoppen. Op de plek in de Gavers waar Geert overleed, hangt nog altijd een kruisje, waar familie, vrienden en kennissen even halt houden. Mia Coopman, de weduwe van Geert, heeft ons voorgesteld om giften te doen. Zo kunnen we zes deelnemers uit Stasegem een cadeaubon schenken en staan onze wedstrijden van 5 en 10 kilometer in het teken van de herdenking van Geert”; duidt Frank Vervaeke. “De familie van Geert zal de start van de vijf kilometer wandelend afleggen als eerbetoon aan Geert.”

Stasegem LOOPT! start om 17.45 uur met een Kidsrun. Om 18.45 uur start de 5 kilometer en om 19.30 uur de 10 kilometer. “We verwachten ruim 400 deelnemers. De opbrengst van de inschrijvingen gaat naar de Pamperbank, De Spie en vzw Jasper”, besluit Frank.