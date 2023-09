Startschot voor vierde Izegemse cultuurwandeling in het teken van koers

Cultureel Izegem is volop aan de slag voor een nieuwe editie van de legendarische cultuurwandeling. “Niet minder dan 1.000 vrijwilligers en medewerkers van de stad zijn bezig met de laatste voorbereidingen om de bezoekers onder te dompelen in het thema koers”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“Met de cultuurwandelingen wordt telkens een aspect uit de rijke geschiedenis van onze stad in de schijnwerpers gezet”, verduidelijken clustermanager vrije tijd Nele Descheemaeker, regisseur Bart Cafmeyer en scenarist Stefan Vancraeynest die aan het roer staan van het grootse project.

“In 2010 was er een eerste editie rond de adellijke familie de Pélichy. In 2014 volgde Broos en Boos toen Izegem terugkeek naar de Eerste Wereldoorlog in de stad. De derde editie in 2018 In Deugd en Vreugd startte waar de vorige eindigde, namelijk het interbellum. De vorige edities lokten telkens meer dan 2.500 bezoekers. Izegem is niet alleen de stad van schoenen en borstels, maar ook koers is hier zeer belangrijk. De vierde cultuurwandeling start aan het Baertshof, waar de bezoekers verwelkomd worden in de site Strobbe.”

Groots spektakel op verrassende locaties, met beweegbare tribunes

“Deze editie zorgt opnieuw voor spektakel op verrassende locaties waarbij zelfs beweegbare tribunes gebruikt worden. Studio 100, maar dan nog beter”, glimlacht schepen Kurt Himpe. “De bezoekers worden ondergedompeld in verhalen over de helden van de weg en hun onnavolgbare heldendaden, verhalen over winnen en niet winnen, over eeuwige roem en glorie, over dagelijks leed en lijden, over eeuwige tweede of derde, of zelfs dat nog niet, over verafgoding van fans en vernietigende commentaren in de pers, in de kroeg…”, aldus schepen Himpe.

“Het koersleven door de ogen van wielrenners, hun familie en supporters. Uiteraard passeren ook Patrick Sercu en Odiel Defraeye de revue”, zeggen Nele Descheemaeker, Bart Cafmeyer en Stefan Vancraeynest, die voor elke dag van de voorstellingen telkens op ongeveer 350 medewerkers kunnen rekenen. “Tijdens de cultuurwandeling zijn er ook heel wat ‘natjes en droogjes’ voorzien.”