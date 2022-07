Start Ketnet Zomertour in Sint-Niklaas weggevallen door corona, optredens zondag in Zeebrugge gaan wel door

De start van de Ketnet Zomertour zaterdagnamiddag in Sint-Niklaas is niet kunnen doorgaan. Vrijdagavond bleek een van de teamleden voor de podiumopbouw positief voor corona. Nadat ook andere medewerkers zich onwel voelden, kon toeleverancier The Fungroup op korte termijn onvoldoende gespecialiseerd personeel mobiliseren voor de opener in Sint-Niklaas. De VRT vond inmiddels oplossingen voor zondag in Zeebrugge, verzekert de openbare omroep zaterdagnamiddag.

Grote ontgoocheling voor een massa kinderen. Geen zingen en dansen met #Likeme op de Grote Markt in Sint-Niklaas. “Vrijdagavond om 20.54 uur werden we in kennis gesteld van een ernstige vorm van corona bij een van onze teamleden. Ook andere mensen, die ingepland stonden voor de Ketnet Zomertour, voelden zich onwel”, vertelt Stefan Kerkhofs, CEO van The Fungroup.

Door de grote drukte en personeelskrapte in de evenementensector bleek het niet mogelijk om zaterdagochtend een volwaardig team op de been te brengen om de productie op een veilige en gezonde manier tot een goed einde te brengen.

Oplossing gevonden

De VRT zocht en vond in allerijl een andere toeleverancier voor zondag, zo bevestigt de persdienst. Via Twitter werd het jonge volkje van de goede boodschap op de hoogte gebracht.

“Na de teleurstelling van vandaag is er hard gewerkt om een oplossing te vinden voor de Ketnet Zomertour in Zeebrugge op 10 juli. We verwachten jullie vanaf 14.00 uur op het Evenementenplatform. Tot dan!”, luidde het.