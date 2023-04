StAPwest en lokale muziekverenigingen spelen samen tijdens tweede editie Blazersfestival in Veurne

Op 22 april zullen alle blazersklassen en de slagwerkklas van StAPwest (Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek) samen met een aantal muzikale verenigingen uit de Westhoek het publiek letterlijk van hun sokken blazen tijdens het Blazersfestival in Furnevent Veurne.

De eerste editie van het Blazersfestival vorig jaar was een gigantisch succes. Dit initiatief kwam er op vraag van de burgemeester naar aanleiding van een overleg met vertegenwoordigers van een aantal lokale verenigingen. Ook voor deze tweede editie hebben muziekverenigingen uit Veurne, Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Alveringem en Stavele toegezegd.

Toonmoment

Pieter Tieghem, directeur van StAPwest: “De leerlingen van onze academie en van de diverse verenigingen vormen samen een groot gelegenheidsorkest. Vorig jaar stonden er 100 muzikanten op het podium, en dat hopen we dit jaar te evenaren. Het concert start om 11 uur met een toonmoment waarin elke klas aan bod komt: dwarsfluit, trompet, trombone, klarinet, saxofoon, hobo, slagwerk… Voor het festival spelen alle muzikanten samen. Er werd gekozen voor werken met feestelijke en toegankelijke muziek, op een haalbaar niveau voor alle muzikanten.

Daarbij komt elke groep instrumenten aan bod. Onder leiding van dirigent Nico Logghe wordt dat gegarandeerd een succes! Het is ook een uitdaging dat de generale repetitie met alle groepen pas wordt gehouden op de dag van het festival zelf, net voor het concert. Tijdens de repetitie geven onze leerkrachten initiaties voor kinderen van 09.45 tot 10.30 uur. Kinderen die willen kennismaken met de diverse instrumenten raden we aan vooraf in te schrijven via stapwest@veurne.be.”

Meerwaarde

Jonas Bel, schepen van Cultuur: “Dit initiatief werkt positief in twee richtingen. We kunnen hiermee duidelijk maken aan leerlingen dat ze ook les kunnen volgen in verenigingen. Zo blazen we letterlijk en figuurlijk onze muzikale verenigingen nieuw leven in. Sinds 2018 biedt het decreet Deeltijds Kunstonderwijs het vak ‘Alternatieve Leercontext’ aan, en het is precies de bedoeling dat hierdoor scholen complementair samenwerken met bestaande verenigingen. Het verenigingsleven én alle vakken binnen de opleiding vormen zo een verrijking voor het traject dat leerlingen afleggen.”

Afspraak: 22 april – 11 uur in Furnevent, Nijverheidsstraat 8, Veurne – toegang gratis.

Wie interesse heeft in een muzikale opleiding of zich wil bekwamen in woordkunst en drama of dans, vindt alle info op www.stapwest.be.