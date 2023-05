Stan Holvoet en Moen Feest winnen eerste Cultuurawards

Onlangs werden niet alleen heel wat cultureel verdienstelijke personen gehuldigd, ook de eerste Cultuurawards werden uitgereikt. Eén voor een jeugdig iemand en één voor een speciale verdienste op cultureel vlak. De prijzen gingen naar Stan Holvoet en Moen Feest.

“Bij cultuur is de reactie van het publiek steeds belangrijk, daarom maakten we resoluut de keuze om publieksprijzen uit te reiken en met een stemming te werken en via deze weg ons cultureel talent meer in de spotlights te zetten”, verduidelijkte cultuurschepen Isabelle Degezelle (CD&V). “We gingen zelfs nog een stapje verder, want iedereen kon nominaties insturen. Een jury uit de Dienst Vrije Tijd selecteerde dan voor de Cultuuraward zes kanshebbers en voor de Young Talent Cultuuraward vier kanshebbers.”

Young Talent

De eerste genomineerde is Yungsem die sinds 2016 actief is als muziekproducer. Ondertussen telt zijn Spotify-catalogus meer dan 16 miljoen views en werkte hij samen met onder andere Lil kleine en Ronnie Flex. Tilde Ronsse was de tweede genomineerde. Zij verlegt graag haar creatieve grenzen. Sinds de dag dat ze een potlood kon vasthouden, startte haar groeiende passie voor creativiteit.

“Ik droom ervan ooit eens op Driesrock in Sint-Denijs te mogen spelen” – Stan Holvoet

Derde genomineerde is Richie Haley die op zijn twaalfde de Kunstbende won. Zeven jaar later timmert hij verder aan zijn dj-carrière en mocht hij o.a. spelen op de wereldexpo in Dubai. Als laatste kanshebber hadden we Stan Holvoet. Hij heeft er net een mooie tourmaand met Mooneye op zitten. Vorige zomer begon hij met zijn eigen project ‘AR’ waarin hij zelf zingt en ook bas speelt.

De trofee ging naar Stan Holvoet die zeer blij was, maar toch heel rustig bleef. “Ik stond al op het podium van Pukkelpop en droom ervan om ooit eens op Driesrock in Sint-Denijs te mogen spelen”, zei hij lachend als reactie.

Award

Voor de Cultuuraward zelf waren er zes nominaties. Dit waren de toneelproductie RUR, muziekfestival Moen Feest, het project ‘Tuin van Adem en Eten’, de organisatie KulturoM, Cultuurcafé De Vrijheid en de muziekgroep Brasserie.

De winnaar werd hier Moen Feest. Uiteraard waren de verantwoordelijken blij met deze erkenning. Eerder dit jaar werden ze al uitgeroepen tot Figuur van het Jaar door het Willemsfonds en de lokale persmensen. (GJZ)