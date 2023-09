Stadsfestival Harelbeke 2023 gaat laatste dag in

Het Stadsfestival Harelbeke werd opnieuw een feestweekend zoals we het kennen: tientallen activiteiten, optredens, wandelconcerten en op veel verscheidene plaatsen hapjes en drankjes op terrasjes. Gisteren was het op de braderie op de koppen lopen. Ook Discobar Joossens & Joossens Ft. Koen Crucke scoorde.

De broers Michaël en Laurence Joossens van Discobar Joossens traden gisterenavond aan met Koen Crucke. “Koen dropte een bom in het medialandschap toen hij zichzelf omdoopte tot MC Spaghetti. Hij wou heel graag langskomen met onze dj-act op Harelbeke Feest. We dachten dat onze act met Koen ongetwijfeld een meerwaarde zou vormen. Het werd een nostalgische heropleving voor veel mensen met hun jeugdidool (lacht).”

En het werd een meerwaarde. “Ik weet niet hoe oud Koen is maar hij kan er nog weg mee. Het was genieten”, zegt Aloïs Valckeneers (75). “Ik volg Koen van mijn 2 jaar met de Samson & Gertshow, ik ken alle liedjes uit het hoofd”, weet Isabeau (22). “Ik droom er al 20 jaar van om hem ooit in levende lijve te ontmoeten en het is gelukt. Fantastisch.” Koen bracht nadien een livemedley van 25 minuten vol met meezingers zoals The Hum, Leef, Ik ga zwemmen, Sweet Caroline, Shirt uit en zwaaien, Kind van de duivel, Laat de zon in je hart, Ik wil je, Heb je even voor mij. “We beloofden een stomende set.” Stadsfestival Harelbeke gaat op zondag vanaf 16 uur helemaal de pop- en rocktoer op met een ode aan The Beatles door Not the Beatles, een hommage aan U2 door U2be en een eerbetoon aan AC/DC door ACinDC.