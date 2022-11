Stadsbestuur stelt Winter in Oostende voor: “Mensen verwennen met breed aanbod”

Winter in Oostende pakt uit het 12 evenementen tussen begin december en begin februari. Enkel de lichttunnel ontbreekt maar er wordt een pak volk verwacht voor de eerste normale winter in 3 jaar.

“We kunnen de mensen niet alles ontzeggen na de crisissen van covid, energie en Oekraïne. We zullen hen verwennen met een breed aanbod”, zegt burgemeester Bart Tommelein. De bundeling van 12 winteractiviteiten van Toerisme, Kursaal, de culturele partners en event-organisator Look-i-like moet in de badstad zorgen voor beleving voor Oostendenaars en tweedeverblijvers. “Op oudejaar gaan we naar een hotelbezetting van 100 procent en ook de week tussen kerst en Nieuwjaar valt ideaal en zal zorgen voor een hoetelbezetting van meer dan 80 procent”, zegt toerismedirecteur Peter Craeymeersch. De bundeling van events moet ervoor zorgen dat er altijd iets te beleven is. Het filmfestival (27/1-4/2) wordt, samen met Chambres d’O (4 en 5/2), de afsluiter “Dat filmfestival zal weer knallen. Er zijn een pak speciale formules, veel nieuwe films voor de Oscars en de eerste normale editie in 3 jaar. We mikken op minstens 30.000 bezoekers”, luidt het. Toerisme Oostende neemt ook de nieuwjaarsduik over nadat de organisator er de bruik aan gaf : het evenement was te belangrijk voor de stad en is zelfs voor niet-zwemmers een belevenis.

Kleinere ijspiste

“Niet het elektriciteitsverbruik maar de hoge plaatsingskosten zijn de reden dat we geen lichttunnel in de Adolf Buylstraat plaatsen”, zegt Bart Tommelein. Er wordt voor die straat wel een extra inspanning gedaan in kerstverlichting. De burgemeester verzekert dat er ook garanties zijn rond de ijspiste in het Leopoldpark. Die zorgde vorig jaar voor veel kritiek en met de hoge energieprijzen stond die ook dit jaar in vraag. “We zorgen ervoor dat de ijspiste kleiner is en overdekt is waardoor die minder energie verbruikt. En de organisator draagt zelf de eventuele extra energiekost.”

Verschillende evenementen

Er zijn een reeks langlopende evenementen die in van Oostende de kerststad moeten maken. Tussen 2 december en 8 januari zijn dat : Winter in het Leopoldpark, een inpakbar in het feest- en cultuurpaleis, het huis van de kerstman (Wapenplein) en een kerstzoektocht. Christmas Village (Vissersplein tussen 15/12 en 1 januari) en het shoppingweekend (17-18/12) zijn kortlopende events. Mariakerke krijgt tussen 24/12 en 8/1 een kerstboomdoolhof op het strand en de expo met werk van Ensor in het Ensorhuis wordt verlengd tot 15/1.