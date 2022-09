Stadsbestuur blikt tevreden terug op Waregem Koerse Feesten: “Veel bezoekers te voet of met de fiets”

De feeststemming in het stadscentrum dooft lichtjes uit na een zinderende editie van de Waregem Koerse Feesten. De stad blikt uitermate tevreden terug op de voorbije feestweek. “De gouden raad om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar de feesten te komen werd massaal opgevolgd.”

Het werd uiteindelijk drie jaar wachten op Waregem Koerse Feesten in volle glorie. Na het coronajaar 2020 en de lightversie van vorige zomer, leek het nu weer als vanouds. Een knuffel hier werd afgewisseld met een kus daar, en af en toe een vuistje als restant uit de crisisperiode. Waregem Koerse draait om vriendschap, en die werd opnieuw breed gedragen door een uitzinnige massa.

Ook het stadsbestuur is enorm tevreden met de afgelopen feestelijke zevendaagse. “Waregem feestte duurzamer en veiliger dan ooit, de drukbezette fietsparkings waren daar getuige van”, reageert burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). Net als vorige jaren werden er gratis bewaakte fietsparkings ingericht: op zaterdag, zondag en maandag in park Baron Casier en op dinsdag op het Boekenplein en in de Damweg.

“Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Het viel op dat heel wat Waregemnaren ook te voet hun weg naar de feesten vonden. Elke fietser of wandelaar heeft geholpen om de Waregem Koerse Feesten weer dat tikkeltje duurzamer en veiliger te maken, de stad wil hen daar dan ook absoluut voor bedanken.”

Grote feestdrang

De knal- en Waregem Koerse-drang én het aangename zomerweer hebben een fel gesmaakte feestweek opgeleverd. “De Koetsentocht voor personen met een handicap werd zeer gewaardeerd, Sandra Kim en de spelers van Zulte Waregem lokten als echte kampioenen veel volk naar het park en onze senioren gingen met polonaise en al uit de bol op de Seniorensteeple”, zegt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V).

“Waregem Expo liep opnieuw helemaal vol voor een hilarische Nacht van de Humor, de Kleinste Steeple verbaasde dit jaar op alle vlakken, Waregem Koerse Music pronkte met misschien wel de grootste Vlaamse vedetten van het moment, Mabatobato bracht tonnen sfeer en smaak, de bib pakte voor het eerst uit met Zinder, op de Jaarmarkt was het nog meer dan anders op de koppen lopen, de Gaverbeekhippodroom liep helemaal vol om de 175e verjaardag van Waregem Koerse te vieren en ook onze foorkramers hadden het over een van de betere edities van de Waregemse feestweek.”

Volgend jaar vinden de Waregem Koerse Feesten van 24 tot en met 30 augustus plaats.