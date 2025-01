Stad Oostende versoepelt regels Prins Carnaval aan: “Wie ooit boete kreeg voor te snel rijden mag nu gewoon deelnemen”

Het stadsbestuur actualiseert de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de carnavalsverkiezingen. “Die zijn voortaan dezelfde om verkozen te worden als gemeenteraadslid”, zegt schepen Niko Geldhof (Vooruit). In de praktijk gaat het om een versoepeling van de huidige regels.

Een eerste aanpassing komt er inzake de leeftijd van de kandidaten. Tot nu toe konden carnavalisten tussen 18 en 52 jaar zich kandidaat stellen voor prins of prinses carnaval. “Vorig jaar werd dat opgetrokken tot 56 jaar om een kandidaat toe te laten zodat er toch een verkiezingen kon plaatsvinden”, zegt schepen Niko Geldhof.

“Voortaan wordt het eenvoudiger en kan iedereen tussen 18 en 60 jaar kandidaat zijn. Kandidaten voor de prinsverkiezing ‘derde leeftijd’, in de nieuwe benaming senior prins, mogen zich vanaf 50 jaar kandidaat stellen maar moeten wel kiezen voor één van beide verkiezingen. Het zal zorgen voor meer mogelijkheden en een breder veld aan kandidaten”, zegt Niko Geldhof.

Strafblad

De voorbije jaren waren er meerdere problemen met kandidaten die geweerd werden omwille van een strafblad. Dat was ook vorig jaar nog het geval; de vader van één van hen nam toen in zijn plaats deel. Het strafblad werd door de stad heel ruim geïnterpreteerd en dat was al meerdere keren de reden om een kandidaat te weigeren.

Concreet ging dat meestal over verkeersovertredingen zoals bijvoorbeeld overdreven snelheid. “Het blanco strafblad schrappen we als voorwaarde. Uiteraard screenen we wel nog de mensen en ze mogen niet ontzet zijn uit hun burgerlijke en politieke rechten. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met de voorwaarden om kandidaat te zijn bij gemeenteraadsverkiezingen”, zegt de schepen.

“De carnavalsverenigingen reageren positief op de geplande wijzigingen. Zo zullen we de komende jaren geen miserie meer hebben met kandidaten die twijfelen om deel te nemen omdat ze ooit een snelheidsovertreding begingen.” Geldhof.

“De verkozen carnavalisten krijgen symbolisch drie dagen de sleutels van de stad. Het is dus maar logisch dat we hen qua voorwaarden gelijkstellen met de stadsbestuurders.”

(efo)