Stad Ieper trekt vergunning Vlaams-nationalistisch festival Frontnacht in

Het schepencollege van Ieper heeft deze namiddag unaniem beslist om de vergunning van het festival Frontnacht in te trekken. Het Vlaams-nationalistische festival zou normaal plaatsvinden op 27 augustus, de dag voor de traditionele IJzerwake. Op de affiche stonden verschillende neonazistische en extreemrechtse bands.

Het schepencollege van Ieper zat deze middag opnieuw samen over de vraag of het Vlaams nationalistische festival Frontnacht van de organisatie IJzerwake kon doorgaan. Het nieuwe festival was in opspraak gekomen, omdat er verschillende extreem-rechtse en neonazistische bands op de affiche stonden. Het schepencollege heeft nu beslist om de vergunning in te trekken, omdat er niet wordt voldaan aan de voorwaarde van stad Ieper dat er geen band mag zijn met neonazisme of neofacisme.

Voorwaarden opgelegd

“Bij het indienen van de aanvraag voor de zomer was er volgens de politie, Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) geen juridische grond om het evenement te weigeren. Het schepencollege maakte zich toen ook al zorgen over welke boodschap dit evenement zou verspreiden. Daarom werd toen een vergunning verleend onder de voorwaarde dat er geen enkele link mocht zijn met het neonazisme of het neofacisme. Het schepencollege ging ook in overleg met de organisatie om dit duidelijk mee te geven”, klinkt het bij stad Ieper.

Die voorwaarde werd onlangs nog gecontroleerd door de lokale politiezone en OCAD. “Het rapport dat we recent ontvingen, duidt op een neonazistische en neofascistische signatuur van muziekgroepen die daar zullen optreden. En dat is voor Ieper, de vredestad onaanvaardbaar. We konden die beslissing nu pas officieel maken, omdat we als stadsbestuur de nodige adviezen en officiële informatie moesten afwachten.”