Stad Ieper is kandidaat gaststad Landjuweelfestival

De stad Ieper zal zich kandidaat stellen als gaststad voor het Landjuweel in 2025. “Het festival wordt georganiseerd door Opendoek, de koepelorganisatie voor theater in vrije tijd”, verduidelijkt schepen voor Cultuur Valentijn Despeghel (Vooruit).

“Het Landjuweelfestival is de opvolger van het Koninklijk Landjuweel. Dit werd in 1922 opgericht door Herman Teirlinck als meest prestigieuze onderscheiding voor een individueel Vlaams amateurtoneelgezelschap. Sinds 2006 is het Koninklijk Landjuweel omgevormd tot het Landjuweelfestival. Het is geen wedstrijd meer. Ontmoeting en dialoog tussen de amateurgezelschappen staan nu centraal. Elk jaar strijkt het Landjuweelfestival neer in een andere stad. De afgelopen jaren gebeurde dit in Mechelen, Oostende, Genk en Brussel. Dit jaar was dit in Turnhout, Brugge komt volgend jaar aan de beurt en in 2024 vindt dit in Gent plaats. Als het van ons afhangt, wordt het in 2025 in Ieper gehouden. Het zou een mooie stimulans zijn voor theater in Ieper en de Westhoek, want het festival wordt altijd op maat gemaakt van de gaststad en in samenwerking met de lokale theatergezelschappen”, besluit schepen Despeghel.