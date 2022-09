Stad Brugge organiseert graffitijam als eerbetoon aan overleden kunstenaar David Willems

Graffiti artis Dajo Cornand alias PinkMan_Stuff, organiseerde vandaag zaterdag met de steun van Stad Brugge een graffitijam aan het Entrepot. Als een eerbetoon aan de overleden graffiti artist David Willems, die de jam vorig jaar zelf nog organiseerde.

Daarnaast was het ook de bedoeling om de lokale graffiti artists samen te brengen en hen een canvas te geven, en ook dat is aardig gelukt.

“David maakte vorig jaar zelf een toekan, en als eerbetoon heb ik ernaast ook een toekan gerealiseerd. Volgende week kom ik met een pot vernis en een roller om de toekan van David te vereeuwigen”, neemt Dajo zich voor. “Voor de graffitijam had ik 25 plaatsen voorzien, en er waren 26 inschrijvingen. Volgend jaar pak ik het wat groter aan, en voorzie ik 32 plaatsen.”

Net als vorig jaar waren er ook breakdance battles, en daarvoor tekende Björn Longueville. Er kwamen een 7-tal jongeren opdagen. “De laatste tijd hebben we een aantal vrienden verloren, maar in plaats van te rouwen willen we hen met deze battles een eerbetoon brengen. Bedoeling is ook met deze battles jongeren te inspireren en te tonen dat Brugge leeft.”

“We willen mee inzetten op gasten die niet bij een vereniging zitten. We geven hen kansen om iets op poten te zetten en zo zetten we ook de ‘urban creativity’ in de picture”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Voor de graffitijam en de breakdance battles kregen de organisatoren een subsidie Jong Ding van 2.000 euro.

(CGRA/foto CGRA)