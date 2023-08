Staccato organiseert tweede editie Muziek in het Park: “Voor maximale kermissfeer”

Drumband Staccato, een afdeling van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, brengt twee avonden lang ambiance onder de noemer Muziek in het Park, om het gat van Rock D’Jazzter op te vullen.

JH Jester organiseerde hun rockfestival in het Park traditiegetrouw op de zaterdag van de zomerkermis, maar dit jaar verhuisde Rock D’Jazzter naar begin augustus. Zo zou het feestelijk aangeklede Park er op zaterdag verlaten bijliggen en dat kan niet, oordeelde Staccato. Daarom breidt de drumband hun Muziek in het Park, een event dat ze vorig jaar voor het eerst organiseerden, uit naar vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus. Karl Godaert, Nick Bergez, Bart Coopman, Steffi Vindevoghel en Frederiek Lema van het Staccato-feestteam vertellen wat er te gebeuren staat.

“Om maximaal de kermissfeer op te snuiven in het centrum organiseren we twee avonden lang een event. Op vrijdag gaat de kermisbar open vanaf 17 uur en draait onze dj des huizes, Bartje de trommelaar himself, muziek vanaf de landing op de maan tot Pommelien Thijs. Bruce Springsteen, Bryan Adams, Dua Lipa, Post Malone, … U vraagt en Bartje realiseert uw muziekkeuze meteen”, legt het team uit.

“Op zaterdag gaan we zelf aan de slag met een open repetitie van 16.45 tot 17.30 uur. Geen concert, maar een demonstratie in openlucht, waarbij iedereen die wil ook met ons mee mag drummen. We zorgen voor voldoende drumstokken, tamboerijnen en koebellen. En wie weet heb je daarna de kriebel wel te pakken of merk je dat je er feeling voor hebt. Wie wil aansluiten bij onze 18-koppige groep wordt in elk geval met open armen ontvangen. Om 18.30 uur geven we vervolgens een live optreden. De pauze tussenin is doelbewust gekozen, want dan is er het stoeptekenen van de Gezinsbond. Na het optreden sluit dj Bart de kermiszaterdag af.”

“Het is onze ambitie om met dit weekend een gezellige kermistraditie op te bouwen. De opbrengst gaat naar de aankoop van nieuwe instrumenten.” (RV)