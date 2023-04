Sta mee op het podium van Night of the Proms Summer Edition in Koksijde

Koksijde en PSE Belgium organiseren dit jaar opnieuw een wedstrijd voor lokaal muzikaal talent. De prijs is niet min: de winnaar zingt en/of speelt live tijdens de Night of the Proms Summer Edition in Koksijde op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli. De winnaar zal het podium delen met onder andere Mark King (Level 42), Johnny Logan, Laura Tesoro, Sandra Kim en Mama’s Jasje.

Deze zomer klinken op het plein voor de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde voor de vierde keer popklassiekers met een symfonisch muzikaal jasje. Het symfonisch orkest Antwerp Philharmonic Orchestra, onder leiding van Alexandra Arrieche en koor Fine Fleur zullen de artiesten zoals steeds begeleiden op het podium in Koksijde.

Voorwaarden

Gemeente Koksijde en PSE slaan de handen in elkaar om een talentenjacht te organiseren. De winnaar krijgt de kans om op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli op het podium van Night of the Proms Summer Edition in Koksijde te staan en hun nummer live te brengen. “We bieden samen met Night of the Proms een heel mooi platform aan een lokaal muzikaal talent. Kijk maar naar de winnaars Kaatje en Long van vorig jaar”, aldus Peter Bruneel, eventmanager Koksijde.

Er zijn enkele voorwaarden om deel te mogen nemen aan de talentenjacht. Zo kunnen enkel inwoners van West-Vlaanderen zich inschrijven, en de deelnemers mogen niet professioneel actief zijn met muziek. Daarnaast hebben minderjarigen expliciete toestemming van hun ouders nodig.

Ook op artistiek vlak zijn er enkele regels. Het nummer moet akoestisch gebracht worden, waarbij er dus geen elektrische of elektronische instrumenten gebruikt worden. Er kan gekozen worden tussen pop of klassieke nummers. Ten slotte kunnen deelnemers ook kiezen of ze solo optreden, of een duet brengen.

Verloop van de wedstrijd

De deelnemers dienen hun auditie ten laatste vrijdag 5 mei in te sturen naar notp@koksijde.be. Op vrijdag 12 mei worden de tien finalisten bekendgemaakt. Zij zullen donderdag 22 juni strijden voor de eerste plaats tijdens de finale wedstrijd.

Meer info, wedstrijdreglement en contactadres om je in te schrijven: notp@koksijde.be