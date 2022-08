Springkastelenfestival in Blankenberge geannuleerd: “Zou met zulke temperaturen onverantwoord zijn”

Komend weekend zou in Verblijfpark De Wielen in Blankenberge normaal het tweede outdoor festival van Jumpss plaatsvinden, maar daar steekt de hitte nu een stokje voor. “Gisteren hebben we onze Blankenbergse weerman David Dehenauw geraadpleegd en hij geeft voor zaterdag en zondag minstens dertig graden in Blankenberge. Het zou gewoonweg onverantwoord zijn om bij zulke temperaturen het springkastelenfestival tóch te laten doorgaan”, aldus organisator Niels Mestdagh.

De eerste editie vond plaats op 16 en 17 juli, toevallig ook al een van de warmste weekends deze zomer. Toen loste Niels het op met een sprinklersysteem waar de kindjes verkoeling konden zoeken. “We kregen toen gespreid over de twee dagen een paar honderd bezoekers over de vloer. Niet slecht, maar bij iets koeler weer waren dat er allicht nog een pak meer geweest. Vandaar dus deze beslissing om de tweede editie te annuleren.”

“Zaterdag ons hoofd buitensteken en zeggen ‘ah nee, het is te warm, we gaan het annuleren’; dat gaat niet hé. Als organisator moet je altijd vijf stappen vooruitdenken en plannen. We hebben gewoon pech gehad: vorig weekend was het nog 21 graden, dat was voor ons perfect geweest”, aldus Niels.

Gezond verstand

De negatieve reacties legt hij bij zich neer. “Ik wil op mijn twee oren kunnen slapen en gezond verstand gaat bij mij altijd boven winstbejag. Gelukkig zijn de meeste mensen wel begripvol, al is het natuurlijk wel wat ongelukkig voor de kindjes die ernaar uitkeken. Maar die gaan zaterdagmorgen misschien ook opstaan en zeggen ‘amai, ’t is veel te warm om te gaan springen’”, glimlacht Niels.

Het wordt voor de kindjes dus uitkijken naar het eerstvolgende indoor festival op 5 en 6 november. “Volgend jaar een strandeditie? Geen haar op mijn hoofd dat daaraan denkt”, zegt Niels. “Zand is een hel, dat zou achteraf nog dagen werk zijn om al mijn springkastelen zandvrij te krijgen. Zandkastelen, ja.”

De tickets die in voorverkoop verkocht zijn, worden terugbetaald. De kinderen die zich inschreven, kunnen dit weekend langsgaan bij Salito Beach in Blankenberge voor een gratis mocktail.