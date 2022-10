Spreukenwandeling voor meer veerkracht nog tot en met 10 oktober in Nieuwpoort

Tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid roept de Stad Nieuwpoort iedereen op om samen in te zetten op het verhogen van onze veerkracht. Daarvoor lanceerde de stad de Spreukenwandeling

“We spreken meestal pas over mentale gezondheid als het niet goed gaat. Daarom is het belangrijk om hieraan te werken nog voor er zich problemen stellen”, klinkt het. “Dat gebeurt tijdens deze Tiendaagse onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’.”

Tijdens de spreukenwandeling ga je op zoek naar spreuken doorheen de stad. “Sprokkel letters, vorm er het juiste woord mee en maak kans op een mooie prijs. Via het wandelplan ontdek je waar je letters kunt vinden en hoe de route verloopt. De wandeling is ongeveer 5,5 km en kun je in beide richtingen doen. Heb je het woord gevonden? Dan kun je deze digitaal invullen via www.nieuwpoort.be/spreukenwandeling. Op deze pagina vind je ook het wandelplan en invulformulier. Een papieren versie verkrijg je bij de Dienst Toerisme en in bezoekerscentrum Westfront.”