Spots op West viert van 7 tot 10 juli 20ste verjaardag met 38 voorstellingen: “Theater in crypte en op een wei”

Na twee jaar van alternatieve programma’s slaat het locatietheaterfestival Spots op West nog eens de tenten op in Westouter voor een volwaardige editie van donderdag 7 tot zondag 10 juli. Een extra feestelijke editie, want bezielers Frank Verdru en Sofie Pattyn stampten precies 20 jaar geleden het idee uit de grond.

Spots op West startte in 2002 met afwisselend een editie in Watou en in Westouter. Zestien jaar geleden streek het festival definitief neer in Westouter. “Zoals alle goede dingen ontstond het idee voor Spots op West aan de toog van een café”, zeggen bezielers Frank Verdru en Sofie Pattyn. “We discussieerden vaak over theater en vonden het jammer dat de meeste amateurverenigingen vooral onder de kerktoren speelden en nooit de kans kregen om eens op andere plaatsen hun voorstellingen te brengen. Zo ontstond het idee om een theaterfestival te organiseren voor amateurgroepen die ook eens wat verder van huis willen spelen.”

Een van de hoogtepunten van Spots op West was voor Frank Verdru de editie van 2015. “Een gezelschap uit Nieuw-Zeeland speelde in de kerk en er zat een naaktscène in hun voorstelling. Ik zag toen dat er iemand van de Kerkraad op de eerste rij zat. Ik dacht dat hij de voorstelling zou stilleggen, maar dat deed hij niet. Integendeel. Achteraf kwam hij tegen me zeggen wat een fantastische voorstellingen dit was. Een mooi voorbeeld van grenzen verleggen”, knipoogt Frank.

Unieke locaties

Spots op West groeide doorheen de jaren uit tot een vaste waarde binnen de theaterwereld. Jaarlijks komen gemiddeld 3.000 bezoekers genieten van een gevarieerd programma van teksttheater, familievoorstellingen, musical, figurentheater en comedy. Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 moest de organisatie zich beperken tot theaterwandelingen, maar dit jaar kan Spots op West opnieuw alles uit de kast halen.

Tussen donderdag 7 en zondag 10 juli staan dan ook 38 voorstellingen geprogrammeerd, uit Vlaanderen en Brussel, maar ook uit Cuba, de Verenigde Staten en Nederland.

“Het vertrekpunt van Spots op West is zoals ieder jaar uitzonderlijke theatervoorstellingen op unieke locaties”, zegt woordvoerder Arno Van den Brulle van Opendoek.

“Je vindt er geen black box of klassieke theaterzaal. De voorstellingen vinden plaats in de kerk, een crypte, een schuur, een café of zelfs op een wei. Het dorpje Westouter vormt het decor voor dit festival. Om de omgeving in al zijn charme te ontdekken, zijn de theaterwandelingen ideaal. Onder begeleiding van een gids geniet je van prachtige vergezichten en unieke plaatsen in Westouter. Onderweg pik je vier korte voorstellingen mee.”

Thuismatch

Enkele West-Vlaamse gezelschappen spelen dit jaar een thuismatch in Westouter. Zo bijten De Figuranten uit Menen de spits af als openingsvoorstelling van het festival op donderdag 7 juli. Met hun voorstelling Beautiful Monster brengen ze een fantasierijke voorstelling over het leven van een kind. Daarnaast zijn ook het Koninklijk Toneelgezelschap Reynaert (Brugge), Theater Streven (Ingooigem), Jan Vanaudenaerde (Wevelgem) en Gadji (Beselare) van de partij.

Dagtickets

Het hart van het festival is de Spiegeltent op het DOP in hartje Westouter, waar je doorlopend kan genieten van de randprogrammatie. Zo kan je een portret laten tekenen, plaatsnemen in het prettig gestoorde kapsalon van Quoi?fuur of luisteren naar één van de muziekbands. Weekendtickets voor het hele festival zijn al uitverkocht, maar er zijn wel nog dagtickets en tickets voor individuele voorstellingen.