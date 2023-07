Spots op West in Heuvelland was groot succes

Spots op West 2023, het locatietheaterfestival van OPENDOEK dat elk jaar de zomer aftrapt in Westouter, brak opnieuw de records. De organisatie zag een ongeziene ticketverkoop, drank moest worden bijbesteld en het publiek spreekt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit van theatervoorstellingen.

“Ook dit jaar konden we op een enorme publieksopkomst rekenen”, vertelt Joke Quaghebeur. “Zowel bekende als nieuwe gezichten vullen de vaak uitverkochte zalen.” Niet alleen de ticketverkoop liep vlot. Dankzij het goeie weer en de grote opkomst zat het festival zaterdagnacht met een probleem.

Drankvoorraad

“Tijdens het opruimen wilden we de frigo’s bijvullen voor de laatste festivaldag. Tot onze verbazing waren we al door onze drankvoorraad heen. In 21 jaar Spots op West is dat nog nooit gebeurd.” Dat vertelt Sofie Pattyn, die met haar man al jaren de drijvende kracht is achter het festival.

Tevreden publiek

Het publiek blikt dus tevreden terug op een weekend vol theatervoorstellingen. Vaste bezoekers van het festival spreken zelfs over een erg hoge kwaliteit van het programma. “Ik heb heel veel goeie dingen gezien dit jaar”, getuigt Luk. “Zelfs van zaken die buiten mijn comfortzone lagen kon ik erg genieten.” (EF)