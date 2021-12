Sporttalkshow zet sporters van Menen in de kijker

Door corona dreigde het jaarlijks sportgala op de lange baan geschoven te worden en dus zorgen de stedelijke sportdienst en de sportraad met de ‘Sporttalkshow 2021’ voor een waardig alternatief. De show zal op woensdag 29 december om 20 uur uitgezonden worden op de Facebookpagina van de stad Menen.

De sportlaureaten werden vorige maand al bekend gemaakt, maar een huldiging liet op zich wachten voor darter Mario Vandenbogaerde (sportman van het jaar), acrogymnast Wannes Vlaeminck (sportbelofte van het jaar), netbalploeg De Pelikaan (sportploeg van het jaar), Dorine Vanhulle (prijs voor sportverdienste) en de G-gymploeg van sportgroep Vaste Vuist (sportploeg van het jaar voor personen met een kwetsbaarheid).

“Met de Sporttalkshow 2021 slagen we erin om op korte termijn de sporters van Menen op een luisterrijke manier in de kijker te zetten”, zegt schepen van Sport Herman Ponnet.

In korte tijd werd een televisiestudio gebouwd en op 18 december werd een verrassende televisieshow in elkaar gebokst met Jeremy Vandoorne en Luc Dufourmont als presentatoren.

Het is een gevarieerde talkshow geworden met sportieve praatgasten en met filmpjes in de rand: een videodagboek van Wannes in de topsportschool, een netbaltraining van De Pelikaan, een lesfragment van dansgroep Arte…

Alles zal te zien zijn op de Facebookpagina van de stad Menen op woensdag 29 december om 20 uur.

(CB)