Sportlaureaten Kuurne 2021 gehuldigd

De gemeente heeft de sportlaureaten van het afgelopen jaar gehuldigd. Bij de jeugd ging de titel naar turner Achile Dermaux (12) en danseres Yente Lampaert (12), bij de volwassenen naar veldrijder Eli Iserbyt en boksster Oshin Derieuw. Een speciale vermelding ging naar Germain Kesteloot.

Germain Kesteloot van tennisclub D’Hoeve kwam als eerste aan de beurt. Hij werd gehuldigd voor zijn sportverdienste en inzet door de jaren heen. Germain ontdekte het tennis in 1974, tijdens een vakantie aan de kust. Al snel werd hij benoemd tot voorzitter van de tennisclub, aangezien hij bedreven was in administratie en veel afwist van de vzw-wetgeving. Germain bleef 25 jaar voorzitter.

Turnen en dansen

Bij de jeugd werden Achile Dermaux (12) en Yente Lampaert (12) bekroond.

Achile kreeg de trofee voor zijn opmerkelijke prestaties in het turnen. “Ik werd opgemerkt door iemand van turnclub De Vaste Vuist uit Lauwe toen ik in het eerste leerjaar zat en deelnam aan het Sinterklaastornooi in Kuurne”, vertelt hij. “Om te turnen moet je veel lef en durf hebben. Grote hoogtes schrikken mij niet af, salto’s maken vind ik top, en de bewegingen op de trampoline voelen voor mij heel natuurlijk aan. Ik train nu twintig uur per week. Soms zelfs tussen twee lessen door. Daardoor houd ik weinig tijd over om met vrienden iets leuks te doen, maar ik droom ervan ooit mee te kunnen doen aan de olympische spelen.”

Yente Lampaert werd vorig jaar Belgisch kampioene Dance Waves, samen met haar danspartner Lise Dumont. “We trainen iedere week ongeveer acht uur”, vertelt Yente. “Daarbij worden we goed begeleid door onze coach Ryanne Vanhulst, die ons ook feedback geeft over onze wedstrijden. Voor onze dans vertrekken we altijd van de muziek, waarop we dan bouwen en onze choreografie verfijnen. Ik ben heel gelukkig dat ik sportlaureaat ben: het is een mooie erkenning.”

Bij de vrouwen ging de trofee naar boksster Oshin Derieuw, die EBU Europees kampioene in de welterklasse werd en de Gant D’Or kreeg.

Genieten van boksen

“Ooit dacht ik: competitie is niets voor mij”, vertelt Oshin. “Maar toen ik vaststelde dat ik beter presteerde dan ik had durven dromen, geraakte ik al vlug door de sport gebeten, en niet veel later stond ik voor de eerste keer in de ring. Ik geniet van boksen, zoals anderen genieten van pakweg yoga. Ik ben blij dat het vrouwenboksen aan populariteit wint. Mijn carrière zal misschien nog drie à vier jaar duren, maar ik zal er alles aan doen om een wereldtitel binnen te rijven.”

Bij de mannen werd veldrijder Eli Iserbyt gehuldigd. Zijn trainingsschema liet niet toe dat hij op de huldiging aanwezig was. “Maar ik ben heel tevreden met de trofee”, zegt Eli. “Ik breng de meeste tijd door in andere provincies en het buitenland, maar mijn roots liggen in Kuurne, en dus doet die lokale erkenning deugd.”

(BRU)