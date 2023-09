Sporter Tony Raeckelboom haalt herinneringen op

Okra Mesen houdt op zondag 24 september haar jaarlijkse foto-expo met sport als een van de thema’s. De vereniging doet dat met oude krantenknipsels en tal van foto’s. Op de foto’s zullen de bezoekers zeker Tony Raeckelboom (79) herkennen. Hij blijft een van de bekendste sporters van Mesen.

“Toen ik de loopwedstrijd hier in Mesen won, had ik vooraf flink afgezien op die bult van de Buizenfabriek”, haalt Tony meteen een van zijn anekdotes boven. Al geeft hij ook meteen wel mee dat hij veel zwaardere wedstrijden gelopen heeft dan die van de Buizenfabriek. “Ik nam zo verschillende keren de start van de Toer van de Bergen in Westouter. Dat was met de opeenvolging van Rode-, Zwarte- en Sulferberg andere koek, hoor.”

De voormalige autocarbestuurder startte pas met sporten op latere leeftijd. “Ik voelde ook wel dat ik een paar kilootjes was bijgekomen. Ik woonde toen in Geluveld en begon wat te lopen. Van de ene naar de andere elektriciteitspaal en afwisselend een afstand al lopend en een afstand te voet.”

Rotterdam

Tony kreeg de smaak te pakken en sloot zich aan bij de Ieperse Atletiekclub en liep zo ook zijn eerste wedstrijden. “En zo ging de bal definitief aan het rollen. Ook in de winter bleef ik voort lopen. Aan de crossen heb ik alleen maar goede herinneringen. Hoe natter en hoe meer modder hoe leuker ik het vond.”

Na een van de crossseizoenen startte Tony ook in wat zijn enige buitenlandse marathon zou worden, die van Rotterdam. “De benen waren zeker nog niet hersteld van het zware crossseizoen maar het werd een onvergetelijke wedstrijd.” Eerder had Tony al heel wat ervaring opgedaan in de Nacht van Vlaanderen, waar hij met 3 uur 19’ ook zijn beste tijd neerzette over de 42 kilometer. Was de grote passie van Tony de atletiek, dan liet hij ook andere sporten niet zomaar links liggen. Hij legde zich ook toe op wielerwedstrijden. “Eerst in het veld later ook op de weg. De tijdrit hier in Mesen heb ik zo nog gewonnen.” Ook motorcross staat op het sportlijstje van Tony. “Hier voelde ik vlug aan dat ik niet meekon met de besten.” (MDN)

De tentoonstelling van zondag 24 september vindt plaats in de school De Kleine Ster in Mesen tussen 10 en 17 uur. De toegang is gratis.