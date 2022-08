Sportcentrum en Bibox in de kijker begin september

Op 2, 3 en 4 september vinden de Wielsbeekse Feesten plaats. Na een jaar zonder feestweekend en een jaar met een light versie, bereidde de gemeente weer een goedgevuld weekend voor. “Overal genieten mensen ervan weer buiten te komen. Dat zal in Wielsbeke niet anders zijn”, weet schepen van feestelijkheden Daisy Haydon (CD&V).

Vorig jaar moest de organisatie van de Wielsbeekse Feesten nog rekening houden met coronamaatregelen. Zo konden mensen in bubbels deelnemen aan de verschillende activiteiten. Nu schotelt de gemeente opnieuw een programma als vanouds voor. Daarbij staat het gloednieuwe sportcentrum centraal. “Met een Discovery Walk kan je op de zaterdag via het oude sportcentrum naar het nieuwe trekken. Zo kan je zien dat het oude tot op de draad versleten is en kan je het nieuwe sportcentrum tot achter de schermen ontdekken. De week na de Wielsbeekse Feesten gaat het sportcentrum dan open voor het grote publiek”, legt de schepen uit.

Nocturne

Ook Bibox speelt tijdens het feestweekend een belangrijke rol. Op vrijdagavond zal de bibliotheek een nocturne houden. “De bib ligt vlakbij de avondmarkt, dus kunnen mensen die de bib misschoen nog niet zo goed kennen ook eens de bibliotheek ontdekken. Wie het gebouw binnengaat, kan een gratis jaarabonnement nemen.”

Op vrijdagavond en zaterdag blijft het programma ongeveer gelijk aan de vorige edities. Op vrijdag is er dus een avondmarkt. Met de Multiculturele Werkgroep zal ook schepen Rachida Abid een stand openhouden. “Ik zorg voor paella”, geeft ze aan. Op zaterdagavond zijn er met Bart Kaëll en coverband Radio Spandex optredens. Een vuurwerk moet de avond daar afsluiten. Eerder op de dag organiseert Chiro Kris-Kras een kinderfuif in ‘t Ravotterke en later op de avond vindt de jaarlijkse Big Bang-fuif van Chiro Aktivo opnieuw plaats in de oude sporthal.

Op zondag organiseren de werkgroep erfgoed, de Juliaan Claerhout-kring en de cultuurdienst de fietstocht ‘Speuren naar Sporen’. Alles draait daar rond de archeologische artefacten die op drie sites in Wielsbeke werden gevonden. Dat ze in Wielsbeke klaar zijn voor een volwaardig feestweekend, dat is nu al duidelijk. (NVR)