Sport- en Feestcomitée Konterdam maakt affiches Coverfestival en Zotte Zundag bekend

Het Sport en Feestcomitée pakt tijdens het weekend van de Konterdam kermis op 1 en 2 juli uit met twee schitterende affiches. Het programma staat in het teken van ‘Liefde voor Muziek’ en werd vandaag bekend gemaakt in Café ’t Dukertje, de oudste herberg en het kloppend hart van de wijk.

Op zaterdag 1 juli start het Coverfestival om 19 uur met een optreden van de Oostendse rockgroep ‘The Cave’, ambiance verzekerd. Om 21 uur gaat de tent helemaal uit zijn dak met een optreden van de RFF live-band. Deze zevenkoppige band brengt gevarieerde muziek, van disco tot dans, van hiphop tot soul en van pop tot rock.

De frontzangers – Gio Kemper, Ben Van Outryve en Steve Kashala – maakten furore via ‘The Masked Singer’. De avond en de nacht worden afgesloten met de spetterende ambiance van orkest ‘De Toâpe Geraapte’.

Liefde voor Muziek

Vorig jaar stond de Konterdam op zijn kop ter gelegenheid van Zotte Zundag en het daverend optreden van Margriet Hermans en dochter Celine. Margriet stond toen hot in de belangstelling dankzij het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’. Ook dit jaar heeft het Feestcomitée een tv-ster op de kop kunnen tikken, om 17 uur treedt hoofd-act Gunther Neefs op.

Zotte Zundag wordt om 11.30 uur ingezet met een concert van de Oostendse groep ‘Melody Makers’. Ze zorgen met hun ‘bendje’ van meer dan 50 man voor ‘e haptje, e teugsje en e muzieksje’.

In de namiddag, om 13.45 uur, brengt Luc Caals de grootste hits van André Hazes weer tot leven. Vanaf 15.15 uur is het podium gereserveerd voor The Silhouets, de Oostendse band die ook wel eens de Belgische Shadows wordt genoemd. De fans van The Shadows en Cliff Richard mogen dus zeker niet ontbreken

Meer info: http://feestcomitee-konterdam.be/

(FRO)