Sport- en Feestcomité Konterdam viert 75 jaar: tien dagen kermis met in primeur de ‘Zotte Zundag’

De laatste week van juni start op de Konterdam traditioneel de kermis. Alle festiviteiten zijn daarbij opgezet door de vrijwilligers van het Sport- en Feestcomité Konterdam. Deze vereniging viert dit jaar haar 75ste verjaardag.

Wie anders dan Patrick ‘Pulle’ Dupon is geschikt om even met ons in de achteruitkijkspiegel te kijken. Pulle is een monument in Oostende en meer bepaald op de Konterdam. “Met mijn ouders kwam ik in 1973 in café De Pelikaan op de Zandvoordestraat wonen”, zegt hij. “Vrij snel raakten mijn vader Roger en ikzelf betrokken bij de werking van het Sport- en Feestcomité Konterdam. Deze vereniging bestond toen al een hele tijd. Over het ontstaan in 1947 is er maar weinig informatie beschikbaar. Vermoedelijk was onze overleden erevoorzitter en voormalig schepen Fernand Bourgois bij de oprichting betrokken. In de naoorlogse jaren was mastklimmen heel populair. De mast stond toen opgesteld bij het café van Kitte Boas op de hoek van de Nieuwelangestraat met de Kerklaan.”

“Het activiteitenaanbod is blijven evolueren, maar de Grote Prijs Oscar Naert bleef overeind. Deze wielerwedstrijd is nu dus aan haar 75ste editie toe. Oscar Naert was trouwens een Oostendse loper en geen wielrenner. Oorspronkelijk lag de aankomst van de wedstrijd in de nog onverharde Guido Gezellestraat. In die straat was lange tijd de fietsenhandel van Camiel Van Iseghem gevestigd. Camiel was zelf actief als wielrenner. Ondertussen is de GP Oscar Naert een avondcriterium. Zo hoeft de drukke Zandvoordestraat niet langer overdag te worden afgesloten. Deze verandering was een idee van de verdwenen slager Gaston uit de Lijsterstraat en werd toegejuicht door de politiediensten”, vertelt Pulle.

Wijkburgemeester

“Een belangrijk aspect was de verkiezing van de wijkburgemeester in de jaren zeventig en tachtig. Konterdamnaars mochten toen op vrijdagavond stemmen op hun kandidaat. Dit gebeurde bij mijn ouders in café Pelikaan. In 1975 startte het toenmalige bestuur met de aanstelling van een ereburger. Ereburgers wonen niet op de Konterdam of Meiboom, maar maken er zich wel verdienstelijk. Eric Vanpaeschen was in 2019 de laatste ereburger in een lange rij. Bij gebrek aan kandidaten komt er een einde aan deze lange traditie. Ik bewaar ook mooie herinneringen aan de carnavalsstoeten waarmee de kermis van de Konterdam werd geopend. Er kwamen groeperingen van heinde en verre om het zotskappenfeest vorm te geven. Deze stoet gold ook als opener van het toeristisch seizoen in Oostende”, gaat Patrick Dupon verder.

De valiezenkoers was lange tijd een vaste waarde, maar is ondertussen gesneuveld. “Cafébazen trokken toen naar hun collega-uitbaters om er de bloemetjes buiten te zetten. Dikwijls moesten we in de vroege morgen op zoek naar feestvierders die wat te diep in het glas hadden gekeken. Een tijd lang organiseerden we op zondagmiddag een wedstrijd touwtrekken. Het plein naast De Schaperye staat daarom nog altijd gekend als het Touwtrekkersplein. Zelf ben ik nu dertig jaar actief als voorzitter. De huidige bestuursploeg heeft al veel verwezenlijkt. De stratenloop voor volwassenen bestaat 28 jaar, de jeugdloop is aan de 25ste editie toe. Mijn vader Roger startte de avondmarkt op. Later kwam daar de rommelmarkt bij. Het coverfestival bestaat al 11 jaar en is nog altijd een muzikaal feest. Nieuw dit jaar is de Zotte Zundag, waarbij onder andere Margriet Hermans en dochter Celien op het podium staan. Net als in het verleden kunnen we rekenen op de steun van het stadsbestuur. Tijdens het burgemeesterschap van Julien Goekint werd het schepencollege zelfs onderbroken, om alle politici de kans te bieden pinten te komen drinken op de Konterdam. Nu zien we helaas veel minder mandatarissen op onze kermis.”

Vrijwilligers welkom

“De cafés spelen nog altijd een centrale rol tijdens de festiviteiten. Heel wat herbergen verdwenen ondertussen. In mijn jonge jaren waren er 15, nu nog 3: Dukertje, New Olympia en Pallietertje. Het plezier en de vriendschap is er niet minder om. Na twee moeilijke jaren stelde het bestuur opnieuw een volwaardig programma samen. Onze ploeg bestaat momenteel uit acht medewerkers. Dit is wat weinig om de hele kermis tiendaagse alles bol te werken. Daarom roepen we kandidaten op om het Sport- en Feestcomité te versterken. Vooral het opbouwen en afbreken vergt veel inzet en tijd. Maar veel handen maken licht werk. Laat ons duimen dat enkelen zich geroepen voelen om gehoor te geven aan de oproep. Deze vraag staat ook vermeld in het programmaboekje dat de komende weken in alle bussen van Konterdam en Meiboom zal vallen. Dit gebeurt in samenwerking met de diensten van het PWA. Als extraatje zullen we eieren naar de arme klaren dragen. Misschien levert dit mooi weer op, wat uiteraard heel belangrijk is voor een kermis”, aldus nog Pulle.