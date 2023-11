Spookachtige editie van ‘Ren Je Rot’in Leffine

De Vrije Basisschool Leffinge organiseerde een spookachtige versie van hun jaarlijkse Ren Je Rot-evenement. Ondanks het regenachtige weer werd het een supereditie voor groot en klein. Met enthousiaste deelnemers van alle leeftijden renden de kinderen door de wijk, het schoolgebouw en weer terug. Het doel? Zoveel mogelijk rondjes lopen of wandelen.

De opbrengst van dit griezelige spektakel gaat naar het adopteren van twee dieren in De Zonnegloed, de definitieve opvang in Vleteren voor in- en uitheemse wilde dieren zonder thuis die niet terug naar de natuur kunnen. “Met de opbrengst willen we twee dieren adopteren in de Zonnegloed. Als school vinden we het belangrijk om ook zo te kunnen meewerken aan de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties”, zegt directeur Bieke De Wulf. (PG/foto PG)