Spirituele Bloom Fair strijkt neer in Kortrijk Expo

In het najaar organiseert Bloom voor de dertigste keer een elftal beurzen rond spiritualiteit in Vlaanderen. Op zondag 1 oktober is onze regio aan de beurt. Kortrijk Expo is dan dé locatie waar het nastreven van een mindful leven centraal staat.

“Vanuit onze uitvalsbasis in de Gentseweg 160 in Waregem zetten we inderdaad sinds jaar en dag in om spiritualiteit en moderne vormen van lichaamswerk voor iedereen toegankelijk te maken”, zegt zaakvoerster Eva Vanooteghem. Het nastreven van een mindful leven is zonder meer een uitdaging. Dat beseffen we maar al te goed. We doen dat niet enkel aan de hand van het gelijknamige Open-minded-magazine (verschijnt acht keer per jaar, red.) maar ook met workshops en lezingen, de eigentijdse en gebruiksvriendelijke website www.bloom.be en dus ook met de Spirituele Bloom Fairs waar we een plek van vooruitstrevende inzichten creëren. Het domein van bewustzijnsverruiming evolueert immers snel in een wereld waar verwarring troef is.”

Geen kwakzalverij

“Een plek waar vooruitstrevende inzichten overheersten, behoort gelukkig tot het verleden”, benadrukt Eva met klem. “Op onze beurzen is er enkel plaats voor experts met echte kennis van zaken die met eerlijkheid en nauwkeurigheid de bezoekers benaderen. Mensen zoeken richting en antwoorden en willen het leven doorgronden, zeker in tijden waarin alles alsmaar onzekerder wordt. Spiritualiteit is immers meer dan in een glazen bol staren. Ook in de pseudowetenschappelijke leer is men onderhevig aan kennis, kunde en regels.”

Ruime waaier

“Ook wie niet thuis is in het paranormale kan op deze Spirituele Fairs een boeiende dag beleven. We trekken alle registers open en bieden een ruime waaier aan kennisdomeinen aan. Naast astrologie, kaartleggen en handlezen is er ook aandacht voor moderne vormen van lichaamswerk met intuïtief schilderen, ademwerk, yoga, meditatie en zelfcoaching”, besluit Eva. (Philippe Peers)

Info: www.bloom.be, 056 48 49 52 en contact@bloom.be.