Spiere-Helkijn sluit kermis af met mosselfestijn

Twee weekends Spiere-Helkijn Kermis nadert het einde. Maandag wordt in Cafetarie Michelsberg afgesloten met mosselen a volonté.

Niets dan tevreden gezichten in Café La Belle Vue in Spiere waar een heerlijke barbecue op het menu staat op zondagmiddag. Zowat 100 dorpelingen kwamen samen om de twee weken durende kermis af te sluiten met een gezellig onderonsje. “We begonnen de feestelijkheden vorige week al met een grootste rommelmarkt die op heel veel belangstelling kon rekenen in Helkijn”, vertelt schepen en organisator Willy Glorieux.

Manege

“De gratis manege en treintje die door de straten van de rommelmarkt reden waren een succes voor de kinderen. De animaties en de Afrikaanse beleving konden op veel belangstelling rekenen. Het varkentje aan ‘spit bij Café Le Relais’ ontgoochelde niet. Ondertussen kon je ook terecht voor een drankje en een hapje aan de pop-upbar aan Café Les Bourleurs ten voordele van jeugdvoetbal Jong Helkijn. De wielerwedstrijd voor junioren op zondag zorgde voor 76 deelnemers. Aan de voetbalkantine waren muzikale optredens. Aansluitend was er een optreden aan café Le Relais. We sloten de avond af met een groot vuurwerk aan het gemeenteplein die 250 kijklustigen op de been bracht. Spiere-Helkijn leeft duidelijk”.

Wielerwedstrijd

“Vrijdag was er opnieuw een wielerwedstrijd voor elite, de 22ste Grote Kermisprijs Spiere”, gaat Roger Deldaele verder. “Ook hier een grote opkomst met 75 wielrenners. “De naar Spiere afgezakte toeschouwers kregen een spannende wedstrijd voorgeschoteld. Vandaag kwamen we met een honderdtal dorpsgenoten samen aan Café La Belle Vue om te genieten van een heerlijke barbecue. Gezellig bijpraten mocht natuurlijk niet ontbreken. Morgen sluiten we deze geslaagde editie van kermis Helkijn en Spiere af met mosselen a volonté in Cafetaria Michelberg aan de sporthal.”

Extra activiteit

“Misschien moeten volgend jaar ook op zaterdag iets inplannen het laatste weekend”, zegt Conny ten slotte. “Nu stond er een dag niets op het programma. Dit zal zeker besproken worden.” (ELD)