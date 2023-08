Spiere-Helkijn loopt en wandelt op 1 oktober voor Think Pink: “Het leven vieren met lotgenoten”

Op 1 oktober staat Race for the Cure® op de kalender in Spiere-Helkijn. Wandel of loop mee en steun de strijd tegen borstkanker. Plaats van gebeuren: SpieHel, Oudenaardseweg 79 in Spiere-Helkijn.

Race for the Cure® is Europa’s grootste sportevenement voor de gezondheid van vrouwen. Het helpt borstkankerorganisaties en ziekenhuizen om fondsen te werven en het bewustzijn te vergroten. Met jaarlijks 500.000 nieuwe diagnoses en 125.000 mensen die aan borstkanker sterven in Europa, zijn deze fondsen van vitaal belang. Nu meer dan ooit. Van vrijdag 29 september tot en met dinsdag 31 oktober 2023, tijdens de borstkankermaand oktober, komen tienduizenden mensen samen om hun steun en solidariteit te tonen in de strijd tegen borstkanker.

Roze en witte T-shirts

“We wilden al jaren een loopevenement organiseren, maar we hebben geen loopclubs in onze gemeente. Organiseerden we die wel, dan waren we al verplicht de gemeentegrenzen te overschrijden. Maar dit wilden we niet meer”, verduidelijkt Alexia Alvoet van de Sportdienst Spiere-Helkijn, hun deelname aan dit broodnodige evenement.

“We kwamen bij Think Pink terecht, toch wel een heel grote organisatie die zich inzet tegen borstkanker, iets wat nog altijd heel veel vrouwen treft. Iedereen kent wel iemand die door de vreselijke ziekte getroffen is. Dit leek ons ideaal om te organiseren. Tijdens dit evenement wandelen of lopen personen die getroffen zijn door borstkanker in roze T-shirts, omringd door hun dierbaren en sympathisanten in witte T-shirts. Dankzij dit unieke concept van twee kleuren creëert Think Pink een sterke en herkenbare band in het hele land en zorgen we ervoor dat de mensen die getroffen zijn door borstkanker voelen dat ze er niet alleen voor staan.”

Samen sterk

“Samen met meer dan 25 borstkankerorganisaties in Europa organiseren we de Race for the Cure® hier in Spiere-Helkijn”, vervolgt Alvoet. “De boodschap blijft hetzelfde: we tonen onze steun aan degenen die getroffen zijn door borstkanker en we blijven ons samen inzetten voor de strijd tegen borstkanker. Tijdens de Race for the Cure® vieren we het leven met lotgenoten en hun dierbaren en herdenken we degenen die ons helaas te vroeg hebben verlaten.”

Schrijf je nu in en beleef samen met vrienden, familie of collega’s een fantastische dag – Alexia Alvoet (Sportdienst Spiere-Helkijn)

“Wereldwijd staat de Race for the Cure® garant voor hetzelfde beeld van eenheid en solidariteit met behulp van de roze en witte T-shirts. Maar we verplichten niemand tot iets. Sommige deelnemers willen uiteraard anoniem blijven. Met de ingezamelde fondsen worden wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten voor mensen met borstkanker gefinancierd. Deelname is een belangrijke steun in de strijd tegen borstkanker. Het verhoogt ook het bewustzijn van deze ziekte, die jaarlijks 1 op 8 vrouwen en meer dan 10.500 mensen in België treft.”

WORD TEAM CAPTAIN

Teams vormen het hart en de ziel van de Race for the Cure®. Motiveer je vrienden, familie en collega’s om samen met jou deel te nemen. De Team Captain is de persoon die het team registreert. Deze persoon ontvangt een bevestigingsmail met een unieke code voor zijn of haar team. Deze code is nodig om wijzigingen aan te brengen op de teampagina. De Team Captain kan de code delen met andere teamleden. Op deze manier kunnen andere mensen zich bij het team aansluiten.

Kids run

Er staat ook een Kids Run op het programma in Spiere-Helkijn. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen gratis deelnemen. Kinderen tussen 4 en 6 jaar oud vertrekken om 14 uur, kinderen tussen 7 en 9 jaar om 14.10 uur, kinderen tussen 10 en 12 jaar om 14.20 uur.

Praktisch

Plaats van vertrek/aankomst is SpieHel: Oudenaardseweg 79 in Spiere-Helkijn. Er zijn verschillende parcours mogelijk. De wandeltocht is een parcours van 3 km, de looptocht is een parcours van 5 km of een parcours van 10 km (2x parcours van 5 km) doorheen het centrum van Spiere en Helkijn).

Meer info en inschrijven: www.raceforthecure.eu/en/Races/Race/Id/38.

