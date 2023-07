Spider-Man Thibault slingert zich op het podium bij Queens of the Stone Age in Werchter: “Onvergetelijke dag in mijn leven”

In 2018 kreeg de bekende rockgroep Queens of the Stone Age al bezoek van Spider-Man op het podium van Rock Werchter. De band van Josh Homme kwam dit jaar terug, maar de originele Spider-Man kon er dit jaar niet bij zijn omdat hij papa werd. Thibault Vincent uit Torhout mocht in zijn plaats de honneurs waarnemen. “Ik wist pas de zondagochtend dat ik het ging doen. De hele dag is in een waas aan mij voorbij gevlogen en op het moment zelf stond ik te trillen op mijn benen. Maar een ding wist ik zeker: ik moet hier een showtje verkopen.”

Thibault Vincent uit Torhout was zich tot zondagochtend niet bewust van de plannen van radiozender Studio Brussel om hem als invaller het publiek in te sturen. “Ik werk nu al een kleine maand voor hen en de ochtend zelf kwamen ze naar mij met een vraag, die eigenlijk meer een kleine verplichting was.”

“Van Studio Brussel kreeg ik de vraag, die eigenlijk ook een kleine verplichting was, maar ik heb niet getwijfeld”

“Ik heb niet getwijfeld, want ik wilde dat ook heel graag doen. Dat is een unieke kans natuurlijk om op het podium proberen te geraken. Maar ik wist ook niet zeker of dat wel ging lukken. Voor hetzelfde geld had de zanger Josh gezegd van “Nee, laat maar zitten, anders zal het een sketch worden.” En uiteindelijk is het er wel van gekomen”, glundert Thibault.

De laatste dag van Rock Werchter was er dus voor Thibault eentje vol stress. “Die dag is echt aan mij voorbij gevlogen”, vertelt Thibault vol ongeloof. “Ik was er mentaal helemaal klaar voor, maar ik had niet echt iets voorbereid. Constant dacht ik shit, misschien sta ik daar straks wel. Ik heb mezelf ook niet echt moed ingedronken, want ik zat al vol adrenaline.”

“Mensen staken mij in de lucht met mijn bordje en dan ging het zo snel”, vertelt Thibault. © StuBru – Jokko

“Van zodra de band op het podium stond, had ik er een goed gevoel bij. Josh zocht verschillende keren contact met het publiek en had al eens iemand aangeduid.”

Uiteindelijk staken enkele mensen in het publiek Thibault in de lucht. “Ik stond echt te trillen op mijn benen, want ik ben ook fan van hen. Ze zijn echt rockgoden. Het ging allemaal zo snel: plots stond ik daar in de lucht met mijn bordje. Hij had mij vlug gezien, ik werd dan naar voor gedragen en ineens stond ik op dat gigantische podium.”

“Ik had eigenlijk niets voorbereid en heb mijn improvisatiekunsten bovengehaald. Ik heb dan de bekendste zin uit de films gezegd”

“Ik wist dat ik een show moest geven”, zegt Thibault vastberaden. “Dan heb ik mijn beste improvisatiekunsten boven gehaald. Natuurlijk kende ik die zin With great power comes great responsibility van in de film, dus heb ik dat gezegd. En dan heb ik uiteindelijk het publiek het tweede deel laten aanvullen.”

“Ik wist toen ik op het podium stond dat ik een show zou moeten verkopen.” © StuBru – Jokko

Volgende keer?

Voor Thibault wordt het een dag om nooit vergeten. “Het gebeurde zo snel. Daarna stond ik weer in het publiek en pas dan besefte ik wat er gebeurd was. Mensen waren me aan het feliciteren. Als ik nu die filmpjes opnieuw zie, ben ik verwonderd dat ik daar stond op het podium voor een volle weide van ongeveer 60.000 man. Ik kan nog altijd niet goed vatten water gebeurd is.”

“Dit is een onvergetelijke dag in mijn leven, die moeilijk te overtreffen zal zijn”

Of er een volgende keer aankomt, durft Thibault nog niet te zeggen. “Dat zal ik eens moeten vragen aan Spider-Man, ofwel moet ik zelf een band oprichten en zorgen dat we zo succesvol worden”, grapt hij. “Een van mijn collega’s had er een video van gemaakt en dat speelt de hele tijd opnieuw in mijn hoofd af. Ik denk dat dit een onvergetelijke dag wordt om moeilijk te overtreffen in mijn leven.”