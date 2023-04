Spektakelmusical 1302 op shortlist voor Ultimas

Vorige zomer brachten meer dan 100 acteurs, zangers en muzikanten de prachtige spektakelmusical ‘1302: de Slag der Gulden Sporen’ aan de oevers van de Leie in het historische centrum van Kortrijk. De spektakelmusical kon nu een plaatsje verzilveren op de shortlist voor Ultimas, dé Vlaamse Cultuurprijzen.

Een eigen musical, met een origineel verhaal, prachtige muziek, indrukwekkende decors en kostuums. De musical lokte meer dan 10.000 mensen naar Kortrijk om een geromantiseerde versie van de Guldensporenslag live mee te maken. De reacties van het publiek waren lovend en tot op vandaag kijkt iedereen die zijn steentje bijdroeg aan deze musical nostalgisch terug op deze waanzinnige periode.

Tellers weer op nul

Vorige maand werd de spektakelmusical opgenomen op de longlist voor de Publieksprijs van de Ultimas, dé Vlaamse Cultuurprijzen. Jan Jambon, Vlaams Minister-President en Minister van Cultuur, noemt de Ultimas de jaarlijkse hoogmis voor de cultuursector. Dankzij de vele stemmen haalt Kortrijk nu de shortlist van 20 kandidaat-laureaten. De tellers gaan allemaal terug op nul en op 16 mei maakt het departement voor cultuur, jeugd en media de laureaten bekend.

Ongelofelijke bekroning

“De shortlist halen is op zich al een ongelooflijke bekroning voor deze productie en de professionele creatievelingen, voor de vele artiesten op het podium, voor de sponsors en partners, maar ook en zeker voor iedereen die op de één of de andere manier deel was van deze unieke ervaring” zegt initiatiefnemer Tom Hillewaere. “Met deze nominatie kunnen we nu al deze vrijwilligers nu nog eens bedanken. Zonder hen was het ons zeker niet gelukt… Ook nogmaals dank aan schepen Axel Ronse, die aan de wieg stond van dit project en aan Stad Kortrijk voor het vertrouwen. Chapeau en bedankt iedereen! En wie weet kunnen we verrassen. Bij deze dus een warme oproep om te stemmen voor Spektakelmusical 1302. Alle tellers gaan terug op nul, dus elke stem telt!”

“De 1302 musical is het mooiste dat ik als cultuurschepen ooit meemaakte. Gemaakt en gespeeld door allemaal vrijwilligers uit de streek. Wat een oerkracht straalde dat uit. Subliem gewoon” zegt schepen van Cultuur Axel Ronse.

Stemmen voor de ‘Spektakelmusical 1302 – Kortrijk’ kan vanaf 28 april tot en met 9 mei op de site van de Ultimas: https://www.ultimas.be/nl/publieksprijs/stem.