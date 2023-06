Speelstraat voor de kinderen tijdens Krommenhaak-kermis

Krommenhaak-kermis, de oudste van de stad, heeft dit jaar plaats van vrijdag 30 juni tot en met zondag 2 juli. De speelstraat voor de kinderen op zaterdag en de vermaarde rommelmarkt op zondag zijn twee belangrijke activiteiten op de kermisaffiche.

Op vrijdag vanaf 19.30 uur in de feesttent in de Ruddervoordestraat is er naar goede gewoonte de traktatie voor de wijkbewoners en de sponsors. Het gloednieuwe Tor’Kest, bestaande uit enkele muzikanten van het Houtlands Harmonieorkest, zorgt voor de muzikale omlijsting. Ieder krijgt gratis een droogje en een natje.

Levend tafelvoetbal

Op zaterdag 1 juli om 9 uur wordt er een klassieker georganiseerd: de vinkenzetting Ereprijs Krommenhaakkermis door vereniging De Vrije Vinkeniers. Van 13.30 tot 17.30 uur valt er in het verkeersvrije deel van de Ruddervoordestraat heel wat te beleven. Zo is er een koffienamiddag met taart en een optreden door muzikant en wijkgenoot Elias Durnez met zijn soloproject Gerard. Ook wordt er een tornooi levend tafelvoetbal gespeeld voor ploegen van zes personen (12 euro per team). Inschrijven kan nog via de Facebook-pagina van de kermis.

De kinderen genieten intussen van een heuse speelstraat met springkastelen, een knutseltent, glittertattoos en noem maar op. Dit alles van a tot z gratis.

Barbecue en rommel

Nog op zaterdag is er, eveneens in de straat, van 19 tot 23 uur de Krommenhaak-barbecue met een optreden door Cliff Willy en zijn Podiumboys, een muzikale komische act, aangeboden door het stadsbestuur. Deelnemen aan de maaltijd kost 17 euro (kinderen tot 12 jaar 12 euro). Info en kaarten: 0472 99 35 16, 050 21 39 51.

Op zondag is er vanaf 6 uur de rommelmarkt, die elk jaar de grote massa lokt. In de ochtend kan er ontbeten worden met vers gebakken eieren met spek. En vanaf 11 uur treden de harmonie en de majorettes van Veldegem op. (JS)